Румас объявился в Минске и снова улетел





Экс-премьер-министр Беларуси Сергей Румас после нескольких месяцев, проведенных за границей, прибыл в Минск. Об этом сообщает «Наша Нива».





Напомним, что он уехал из Беларуси в феврале 2021 года. Периодически появляется информация о том, что его могут задержать.





Румас отметил, что во время нынешнего визита в Минске пробыл в столице несколько дней и снова улетел.





– Да, я был в Минске, но сейчас в Москве, – сказал Румас.





Он опроверг информацию о том, что его преследуют.





– Вопросы ко мне со стороны правоохранительных органов выдумывают журналисты. Их не было и нет, – заверил бывший премьер.





Ранее он через Лондон летал в Киев, поскольку стали задерживать его бывших коллег из Банка развития, а у него самого дома прошел обыск.





– На следующей неделе снова собираюсь в Киев, у меня там проект, – отметил Румас.



