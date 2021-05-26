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Не поверите! Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам

Торги в среду 26 мая на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились девальвацией белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю, но валютная корзина подорожала всего на 0,03%.

Её значение сейчас находится очень близко к минимуму за полгода.

Курс доллара вырос на 0,0023 BYN до 2,5062 BYN/USD и оставил минимум за девять месяцев. С начала мая доллар подешевел на 0,0535 BYN.

Курс евро подрос лишь на 0,0002 BYN до 3,0687 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но с начала месяца его стоимость упала на 0,0274 BYN.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0003 BYN до 3,4120 BYN/100 RUB. Российский рубль подешевел с начала мая на 0,0045 BYN.

Таким образом, с начала месяца белорусский рубль подорожал ко всем валютам 

Московская биржа

На бирже в Москве к 11:30 доллар подорожал на 8 копеек до 73,4737 российских рублей и покинул минимум почти за два с половиной месяца.

Курс евро сегодня снизился лишь на копейку до 89,95 российских рублей.
Источник: select.by
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