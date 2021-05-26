+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Долги белорусских транспортников вышли на исторический максимум

Чиновники подвели производственные и финансовые итоги работы транспорта.

Перевозки на транспорте падают, а долги стремительно увеличиваются, пишет banki24.by

По данным статорганов за 4 месяца 2021 года перевозки грузов на транспорте в физическом выражении сократились на 3,6%. При этом в январе—апреле 2020-го тоже было снижение грузовых перевозок — на 10,1%. 

Более того, за 4 месяца 2019 года перевозки грузов упали на 4,5% к 2018 году. Таким образом, уменьшение тоннажа перевозимых грузов идет уже третий год подряд. 

По сравнению с 2018-м в текущем году накопленное снижение перевозок составило 17,1%. Перевозки пассажиров в человеках за январь—апрель 2021 года упали на 11,6%. 

В 2020 году за такой же период снижение составило 10,7%. В 2019-м рост перевозок пассажиров за 4 месяца достиг всего 0,6%, а в 2018-м сокращение составило 0,5%, в 2017-м — 5,8%, в 2016-м — 6%, в 2015-м — 9,1%. 

Выходит, что с небольшим перерывом на 2019-й падение пассажирских перевозок идет несколько лет. 

Если сравнить количество перевезенных пассажиров за 4 месяца 2015 и 2021 годов, то за это время объемы упали более чем на 26%. Вряд ли в таких условиях можно говорить о качественном развитии системы общественного транспорта. 

Суммарные долги флагманов транспортной отрасли на 1 апреля достигли 8,050 млрд BYN. Это рекорд задолженности за весь период измерений по текущей методике. 

С начала 2021-го сумма долга транспортников увеличилась на 5,5%. В прошлой пятилетке также отмечался рост обязательств: за 2016-й — на 21,5%, за 2017-й — на 7,6%, за 2018-й — на 17,6%, за 2019-й — на 91,4%, за 2020-й — на 28,7%. 

Всего за 5 лет долги транспортников приросли в 3,8 раза. Рост задолженности флагманов транспорта частично связан с долларизацией кредитов и займов, а также с девальвацией белорусского рубля. 

Каждое существенное ослабление «зайчика» ведет к пересчету долга в рублях в сторону увеличения. Основной объем задолженности в отрасли формируют крупные и средние компании сухопутного и трубопроводного транспорта (5,283 млрд BYN). 

Еще около 1,085 млрд BYN долга имеют флагманы воздушного транспорта, 1,674 млрд BYN — организации в сфере складирования и вспомогательной транспортной деятельности. 

Разные транспортные компании сильно отличаются по рентабельности продаж. 

Например, за 3 месяца 2021-го средняя рентабельность на сухопутном и трубопроводном транспорте составила +9%, на водном — минус 8,8%, на воздушном — +1,7%, в сфере складирования и вспомогательного транспорта — +7,4%. По итогам 1 квартала 32,1% флагманов транспорта имели убытки от продаж, а еще 38,8% показатели рентабельность в пределах 0–5%. 

Таким образом, почти 71% главных компаний на транспорте были либо убыточны, либо низкорентабельны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]