Почему Газпром не спешит строить в Минске здание "Газпром-Центра"?

Долгострой Газпромцентра в Минске





Строительство началось еще в 2015 году, когда отношения Беларуси и России были очень хорошими, пишет s elect.by





Российский Газпром собирался расширять свою деятельность в РБ, для чего планировать построить в Минске на месте автовокзала «Московский» грандиозный офисный центр, который должен был стать самым высоким зданием в столице. В связи с этим в этом районе даже была построена развязка за счет российской стороны.





Однако в 2016 году начался конфликт Беларуси с Газпромом, вызванный тем, что белорусская сторона захотела снизить цену поставляемого газа, и начала платить меньше, чем стороны договаривались.





Газпром в конце концов уступил, но строительство своего офиса в Минске прекратил. Правительство Беларуси сократило свои расходы на газ, но потеряло инвестиции в строительство. Формальным основанием для остановки, впрочем, стали проблемы с фундаментом.





Затем отношения РБ и РФ наладились, было принято решение об углубленной интеграции двух стран в рамках Союзного государства, и строительство возобновилось, хотя смета была урезана. Но в конце 2020 года оно снова приостановилось, а в настоящее время «Газпром трансгаз Беларусь» объявила о поиске подрядной организации на разработку технической документации для консервации. Что это означает, впрочем, неизвестно.





На долгострой обратил внимание и Александр Лукашенко, который на совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, состоявшемся 20 мая, спросил у председателя горисполкома, до каких пор придется терпеть «газпромовский забор в центре Минска».





В Газпроме не комментировали свои действия, но можно предположить, что это реакция на события, связанные с Белгазпромбанком. В прошлом году значительная часть высшего руководства банка была арестована, включая бывшего главу банка Виктора Бабарико, а в банке вводилось временное управление, причем без консультаций с российским акционером. В связи с этим в Газпроме, возможно, решили отказаться от расширения своей деятельности в РБ.





К тому же, в настоящее время в Минске нет значительного спроса на офисную недвижимость, и ее предложение намного превышает спрос, при том, что в связи с тенденцией перевода сотрудников на удаленную работу, потребность в офисах снижается.





По данным международной компании COLLIERS, во втором полугодии 2020 года предложение офисов примерно в 3 раза превысило спрос на них, хотя в начале года ситуация была противоположной. Соответственно, цены на аренду помещений снижаются.





Кроме того, в 2021 году могут быть введены в строй еще шесть бизнес-центров общей площадью около 130 тыс. квадратных метров. Это Shanter Hill, Campus, «Пассаж», «Магнит Минска», бизнес-центр на улице Некрасова и ex-Кемпински. При этом уже в настоящее время на продажу в бизнес-центрах предлагается около 16 тыс. квадратных метров офисов.





А если учесть еще и планы по строительству здания Международного финансового центра в комплексе Минск-Мир, который уже возводится, то возведение нового крупного объекта теряет всякий смысл.





В настоящее время международные финансовые компании и банки уходят из Беларуси, поэтому кому нужен такой долгострой неясно.