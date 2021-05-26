+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Премьер: Правительство понимает, что санкции не будут безболезненными

Белорусское правительство отдает себе отчет, что санкции не могут быть безболезненными, заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.


Несмотря на это, глава правительства выразил убеждение, что за независимость надо бороться.

"Мы не допустим внешнего управления, которое ввели в странах победивших цветных революций", - заявил премьер.

По его словам, "план обвалить белорусскую экономику на волне протестов провалился. Потому коллективный запад решил сжать санкционную удавку".

Во время своего доклада Головченко сообщил, что несмотря на давление и санкции, экономика страны работает в плюс.

"У нас чистая прибыль предприятий составила 3,3 миллиарда долларов", - добавил глава правительства, пишет Sputnik.

Кажется, Головченко войдет в историю как самый главный оптимист в правительстве.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]