Премьер: Правительство понимает, что санкции не будут безболезненными





Несмотря на это, глава правительства выразил убеждение, что за независимость надо бороться.





"Мы не допустим внешнего управления, которое ввели в странах победивших цветных революций", - заявил премьер.





По его словам, "план обвалить белорусскую экономику на волне протестов провалился. Потому коллективный запад решил сжать санкционную удавку".





Во время своего доклада Головченко сообщил, что несмотря на давление и санкции, экономика страны работает в плюс.





"У нас чистая прибыль предприятий составила 3,3 миллиарда долларов", - добавил глава правительства, пишет Sputnik.





Кажется, Головченко войдет в историю как самый главный оптимист в правительстве.



