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«Трансавиаэкспорт» прогнозирует удорожание доставки грузов из-за санкций ЕС

Грузовой авиаперевозчик «Трансавиаэкспорт» ожидает удорожания доставки грузов из-за ограничений, вводимых Евросоюзом для белорусских авиакомпаний.




По словам заместителя гендиректора компании Вячеслава Окушко, ограничения увеличат расходы на коррекцию маршрутов и в конечном итоге ударят по кошельку грузовладельцев.

Известно, что на перевозчика «Трансавиаэкспорт» в Беларуси приходится 60% грузооборота воздушного транспорта.

Тем временем Евроконтроль заявляет, что из-за запрета на пролет в воздушном пространстве Беларуси 100 ежедневных рейсов из ЕС/Великобритании должны будут пролетать на 40 морских миль больше, при этом наиболее эффективные маршруты будут прокладываться через страны Балтии.

AirBaltic уже оценила издержки от отказа летать над Беларусью в €200 тыс. в месяц.

Ранее сообщалось, что ограничения, вводимые Евросоюзом на полеты белорусских авиакомпаний и европейских перевозчиков через Беларусь, связаны с инцидентом экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс 23 мая, после ложного сообщения о минировании.
Officelife.media
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