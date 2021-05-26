











По словам заместителя гендиректора компании Вячеслава Окушко, ограничения увеличат расходы на коррекцию маршрутов и в конечном итоге ударят по кошельку грузовладельцев.





Известно, что на перевозчика «Трансавиаэкспорт» в Беларуси приходится 60% грузооборота воздушного транспорта.





Тем временем Евроконтроль заявляет, что из-за запрета на пролет в воздушном пространстве Беларуси 100 ежедневных рейсов из ЕС/Великобритании должны будут пролетать на 40 морских миль больше, при этом наиболее эффективные маршруты будут прокладываться через страны Балтии.





AirBaltic уже оценила издержки от отказа летать над Беларусью в €200 тыс. в месяц.





Ранее сообщалось, что ограничения, вводимые Евросоюзом на полеты белорусских авиакомпаний и европейских перевозчиков через Беларусь, связаны с инцидентом экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс 23 мая, после ложного сообщения о минировании.



