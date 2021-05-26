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Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

По 500 долларов, но вчера. По 600 рублей, но сегодня. Почему не растут доходы в большинстве отраслей?

В эти дни в регионе должны пройти восемь ярмарок, на которых предприятия предложат землякам различные вакансии по своему профилю – от кассира и продавца до инженера и менеджера по продажам. Подобные мероприятия проводятся достаточно регулярно.


При этом в последнее время наметилась не очень здоровая тенденция – средняя зарплата на рынке труда значительно отстает от средней, официально объявленной. Так, по данным портала by.trudbox.com, средний доход, предлагаемый работодателями Бреста в открытом доступе, еще в марте составлял около 1100 рублей (при официально среднем 1264 рубля), в апреле – около 800 рублей. Снижение более чем на треть.

Просмотрев вакансии, размещенные на страничках службы занятости и кадровых агентств, понимаешь, что такая тенденция имеет место. По абсолютному большинству рабочих специальностей наниматель в Бресте заявляет денежное вознаграждение в пределах от 600 до 800 рублей. На такие заработки могут рассчитывать, к примеру, маляр-штукатур, машинист экскаватора, кровельщик в СПМК, карщик на предприятии пищевой промышленности, продавец магазина и подсобный рабочий мясокомбината. Зарплату примерно такого же уровня или даже ниже предлагают некоторые организации для водителя-курьера, грузчика, кассира, менеджера по продажам. Выше среднего могут предложить бухгалтеру, инженеру, оператору ЭВМ. И это в областном центре.

В небольших городах, таких как Жабинка, Каменец или Малорита, многие воспринимают зарплату в 600-700 рублей как благо, о большем даже не мечтают. При том, что цены в магазинах и на рынках растут, услуги ЖКХ прибавляют веса от жировки к жировке, и реальные денежные доходы в общем и целом, по ощущениям, лишь снижаются. «Поход в магазин – 30 рублей, — сетует по телефону читательница Надежда. – Муж устроился на 600 рублей рабочим, подрабатывать сил не остается. Я бюджетница с неполной ставкой. Рублей 500 набегает. Спору нет, прожить можно, но так, что любую обновку приходится выкраивать, культурный отдых – забыть, а заболеть не дай Бог, лекарства-то у нас тоже не бесплатные». Многие в этой ситуации нет-нет да и посматривают за Буг. Поток трудовых мигрантов туда приутих, но как знать, что нас ожидает.

Так, водителю-международнику без опыта в польской фирме сулят больше 5000 в переводе на белорусские рубли, при этом готовы бесплатно оформить все документы. А упаковщику в той же Польше предлагают 1800 белорусских. Для сравнения: врач на чистом окладе в Бресте может заработать на ставку в лучшем случае 800-900 рублей

Почему доходы у нас стали падать и чего ожидать в ближайшее время? Что по этому поводу говорят эксперты?


Директор Центра экономических исследований BEROC Катерина БОРНУКОВА (Минск) связывает подобную тенденцию с экономической стагнацией и отмечает: «Экономика не растет по двум причинам. Во-первых, влияние коронавируса: больше пострадали отрасли, по которым он ударил сильнее. Если бы этот фактор был единственным (как у соседей), можно было бы надеяться на то, что третья волна схлынет, вакцинация поможет минимизировать четвертую и экономика станет расти. Но для Беларуси существует еще второй фактор: политический кризис вызывает стагнацию не отдельных отраслей, а всей экономики. Как следствие, пессимистические настроения в обществе и бизнесе привели к тому, что, несмотря на резкий рост цен на продукты, серьезно упал даже розничный оборот. К тому же на горизонте пока задействована далеко не на полную мощность составляющая этого фактора — санкции, о которых США уже объявили, но которые еще не вступили в силу», — рассуждает эксперт в одном из СМИ.

Но у правительства, похоже, есть основания для оптимизма:

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
«Реальные располагаемые доходы населения в 1-м квартале увеличились на 2,9 %. В бюджетной сфере выполнен основной критерий — 82,8 % от средней зарплаты по стране. В приоритетном порядке поддержаны низкооплачиваемые категории бюджетников: с января их зарплата повышена в среднем на 9 %. Поступательно решается задача по повышению к 2025 году зарплат медицинских и педагогических работников до 150 % и 100 % к уровню средней зарплаты», — заявил во вторник премьер-министр Беларуси Роман ГОЛОВЧЕНКО на заседании Совета министров. Безработица в стране, по его словам, составила 4 % по методологии Международной организации труда при прогнозе 4,2-4,4 % по итогам года.

Так все-таки – растут или падают доходы? И как это подсчитывается? Из разных мест (в том числе Бреста, Кобрина, Жабинки) поступают сообщения о том, что руководство госпредприятий в различных отраслях сокращает зарплаты, повышая «нормы выработки». Разве об этом мечтали белорусы последние 10 лет, то с трудом дотягиваясь, то отступая от планки «по 500» (долларов)?

«Даже те зарплаты, которые режут, часто не заработаны, так как у нас их рост всегда опережал рост производительности труда, — предупреждают экономисты. — Как говорится, «начальник, гад, заставляет работать за троих. Хорошо, что нас пятеро». Чтобы получать равновесные для экономики «по $ 500», средняя производительность труда на госпредприятиях должна вырасти процентов на двадцать».

Профессор экономики из Бреста Александр ЧЕРНОВАЛОВ полагает:

«В годы борьбы за «по 500» стало ясно: как только средняя начисленная зарплата в стране достигает этой планки, белорусская экономика начинает терять свою конкурентоспособность. И это при том, что 500 долларов образца 2021-го — вовсе не те же 500 долларов, что были десять лет назад. Инфляция самого доллара за эти 10 лет составила 20 %, то есть те 500 — это нынешние 600!»

По мнению профессора, о росте в ближайшее время вряд ли стоит говорить: «Дело в том, что на рост заработной платы в странах с демократическим устройством и классической рыночной экономикой оказывают влияние два фактора. Один «сверху» — когда работодатель ориентируется не на окрики чиновников, а на рынок труда – именно он диктует планку, по которой следует поднимать жалование. И второй «снизу» – когда профсоюзы и сами работники своей активностью добиваются повышения доходов. К сожалению, у нас оба эти фактора не работают. Потому наниматели могут, при наличии ресурсов, повышать зарплаты, если таковые растут в бюджетном секторе. Но сейчас и для этого нет ресурсов. А главное – нет никакой инвестиционной привлекательности нашей экономики и желания властей ее обеспечить. Не похоже, что наш кризис будет временным. Придется привыкать к падению доходов», — констатирует Черновалов.

Выходит, теперь нам уже не видать «по 500 долларов»?

Шанс есть. Но, как говорил когда-то нынешний первый вице-премьер Николай СНОПКОВ, — только «если все звезды сойдутся». Вариантов на самом деле всего два: либо на внешнем рынке сложатся невероятно благоприятные условия и наш экспорт резко вырастет; либо в стране, наконец, пройдут структурные реформы, о необходимости которых эксперты говорят годами.

В какой из этих вариантов верите вы?

Справка «Вечерки»

Средняя начисленная заработная плата в Брестской области в марте 2021 года составила (по данным Белстата) 1157,3 рубля, в феврале – 1075,90 рубля. Соответственно, в долларах, по среднему официальному курсу Национального банка — в марте 443,7 доллара, в январе – 413,2.
В Брестской области 45,9 тыс. человек имеют зарплату к начислению ниже 500 BYN. Из них 8,4 тыс. работали в Бресте, 4 тыс. — в Барановичах, 4,2 тыс. — в Пинске. Самая большая концентрация занятых с зарплатой менее 500 BYN отмечалась в Дрогичинском (25,5 %), Ляховичском (24,2 %), Ганцевичском (23,8 %) и Столинском (23,7 %) районах.
 
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