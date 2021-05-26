Предпринимательство стало образом жизни «свободных» белорусов

Как выяснилось в ходе исследования, самоназвания и самоидентификации новые социальные группы еще не получили. Однако удалось выявить характеристики, которые выделяют их представителей на фоне других. Одна из такой характеристики – это предпринимательство как образ жизни и мышления.





Для Беларуси предпринимательство – это явление новой постиндустриальной эпохи





Для многих стран мира предпринимательство является привычной и традиционной формой деятельности. Но в Беларуси это явление возникло недавно и через него стали оформляться новые способы жить и работать.





Традиционно в социологии предпринимательство «не рассматривается как маркер постиндустриального мира». «Тем не менее, в белорусской ситуации освоение предпринимательского взгляда и образа действия идет рука об руку с установкой на новое и усвоением логики инноваций», - говорится в исследовании.





Предпринимательство тесно связано с новым образом жизни, с новым пониманием труда и новым мироощущением. В Беларуси появился класс, который не мыслит труд и занятость по заданным в индустриальную эпоху шаблонам: как постоянное рабочее место, стандартные рабочие отношения и понятное карьерное продвижение. В современную эпоху – эпоху аутсорса, «удаленки», фриланса – отношение к труду меняется.





А в нашей стране люди творческих профессий и фрилансеры – воплощение постиндустриальной эпохи – часто оформляются как ИП.





«В связи с тем, что большинство фрилансеров, людей с нестандартной занятостью оформляет юридическую сторону своей деятельности в статусе индивидуальных предпринимателей (ИП), эти два явления — установка [на новое] и оформление позиции — органично соединяются».





«Для белорусской экономики и общества, которые долгое время отторгали предпринимательство как чуждый элемент (и это отторжение было задано государственной политикой), такое совмещение новой эпохи, наступающей вопреки всему, и формы, в которой возможно влиться в основные тренды этой эпохи, весьма симптоматично», - считают авторы.





Предпринимательство для белоруса = свобода





«Предпринимательство и бизнес (собственное дело) не всегда связаны с инновационностью, основной мотив лежит в стремлении к свободе, как финансовой, так и в содержании и организации труда», - говорится в исследовании.





Новый социальный класс, зарождающийся в белорусском обществе, является адептом нестандартных форм занятости. Эти люди ценят возможность свободно распоряжаться своим временем, реализовывать собственные идеи, быть «самому себе начальником».





Предпринимательство дает возможность реализовать эти установки.





Отсутствие трудовых гарантий не пугает белорусских ипэшников и фрилансеров





При этом работа в качестве ИП или фрилансера не только освобождена от недостатков традиционной занятости, но и лишена ее преимуществ. Так, подобный формат не защищен традиционными трудовыми гарантиями. И эта проблема особенно остра в Беларуси.





Формально в трудовом законодательстве проектная работа попадает в разновидности срочного договора. Однако практика современных отношений показывает, что чаще на такие виды работ заключаются гражданско-правовые договоры (договор подряда или договор оказания услуги), которые не подчиняются трудовому законодательству и не содержат тех самых социальных гарантий.





«Здесь большое значение имеет белорусский контекст: плохо отрегулированное, непрозрачное законодательство, которое существенно усугубляется возможностью самой разнообразной трактовки, произвольного правоприменения и действием законов «задним числом». Поэтому гражданско-правовые отношения более удобны как нанимателям, так и, как ни странно, исполнителям, т.к. не связывают обе стороны ничем вне пределов условий договора и ограничивают их соприкосновение с контролирующими органами. И эта свобода в актуальных условиях оказывается более привлекательной, чем гарантии и права», - пишет …





На Западе эта проблема обсуждается довольно остро. А вот белорусские социологи подчеркивают, что у нас «социальная незащищенность» работников нового формата ими «не осознается как серьезная проблема».





«Пока свобода, обретаемая в этих новых видах занятости и в новом содержании труда и его формах, возможности и открытость новых перспектив перевешивают те проблемы, которые связаны с незащищенностью».





Почему белорусские «новые» работники столь беспечны? Секрет кроется в том, что в нашей стране даже традиционные трудовые отношения не позволяют работнику чувствовать себя защищенным – ввиду тотального распространения системы краткосрочных контрактов и требований «лояльности» для трудящихся в госсекторе.





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Исследование проводилось с февраля по июль 2020 года методом глубинных интервью и работой с фокус-группами. Автор – кандидат социологических наук Татьяна Водолажская. Результаты опубликованы в мае 2021-го.