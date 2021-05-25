+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Насколько финансово устойчива компания Белавиа?

Авиакомпания Белавиа имеет парк из 30 самолетов Boeing и Embraer, однако основная их масса находится в лизинге.

Финансы национального авиаперевозчика Беларуси - компании Белавиа, перед которой сейчас стремительно закрывается европейское небо, на 2020 год выглядят следующим образом:

выручка - 519,8 млн руб. (-41,1% к 2019 г.)
операционные убытки - 9,2 млн рублей (в 2019 году прибыль 87,8 млн рублей)
чистый убыток - 92,1 млн рублей (прибыль в 2019 году 68,3 млн рублей)
долгосрочная задолженность по кредитам и займам на 01.01.2021 - 204,9 млн руб.
задолженность по лизингу на 01.01.2021 - 558,8 млн руб.

Такие данные сообщает т-г канал "Эканомiка па-беларуску". 



В течение 2020 года Белавиа пыталась сохранить штат. После закрытия воздушного пространства над ЕС и Украиной сохранить численность персонала национального авиаперевозчика вряд ли удастся.
Источник: thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]