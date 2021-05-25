«Белавиа» пока не комментирует информацию о сокращении штата компании
Национальный перевозчик — компания «Белавиа» прогнозирует ситуацию, связанную с вынужденным простоем в подразделениях, из-за ограничений на полеты, введенных Евросоюзом.
Официальная информация о возможном сокращении штата компании появится на сайте «Белавиа» уже сегодня, комментирует пресс-служба.
Информация о том, что работники «Белавиа» будут отправлены в отпуск без сохранения зарплаты или с частичным сохранением, опубликована сегодня в ряде телеграм-каналов.
16:43 25/05/2021
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