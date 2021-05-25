«Белавиа» пока не комментирует информацию о сокращении штата компании

Официальная информация о возможном сокращении штата компании появится на сайте «Белавиа» уже сегодня, комментирует пресс-служба.





Информация о том, что работники «Белавиа» будут отправлены в отпуск без сохранения зарплаты или с частичным сохранением, опубликована сегодня в ряде телеграм-каналов.



