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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

«Белавиа» пока не комментирует информацию о сокращении штата компании

Национальный перевозчик — компания «Белавиа» прогнозирует ситуацию, связанную с вынужденным простоем в подразделениях, из-за ограничений на полеты, введенных Евросоюзом.

Официальная информация о возможном сокращении штата компании появится на сайте «Белавиа» уже сегодня, комментирует пресс-служба.

Информация о том, что работники «Белавиа» будут отправлены в отпуск без сохранения зарплаты или с частичным сохранением, опубликована сегодня в ряде  телеграм-каналов.
OL
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