Шведское агентство по экспортным кредитам (EKN) отзывает свои оферты по гарантиям кредитов в рамках сделки по продаже газовых турбин между компанией Siemens двумя государственными компаниями в Беларуси - "Минскэнерго" и "Брестэнерго".





Решение было принято на заседании совета директоров во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на шведствое агентство ТТ.





"EKN имеет многолетний опыт в установлении требований и принятии последующих мер в отношении рисков для прав человека при операциях в проблемных странах, - прокомментировала генеральный директор EKN Анна-Карин Ятко. - Мы считаем, что в отношении этой сделки нет условий для требуемых нами мер".





26 августа 2020 года EKN решило предложить кредитные гарантии в рамках сделки на два млрд крон (около $241 млн). Гарантии были обусловлены требованием соблюдения прав человека. В то же время Швеция после выборов заморозила помощь государственным предприятиям и организациям в Беларуси.







