Торги 25 мая снова завершились падением доллара на минимум за 9 месяцев
Белорусскому рублю пока удаётся игнорировать внешний негатив и укрепляться к доллару. Сегодня его курс откатился ниже минимума за 9 месяцев.
Валютная корзина подешевела благодаря доллару и российскому рублю на 0,03% и приблизилась к минимуму за полгода.
Курс доллара упал на 0,0053 BYN до 2,5039 BYN/USD. Напомним, что ещё в пятницу курс доллара находился на минимуме за пять месяцев, а сегодня он откатился ниже минимума за 9 месяцев.
За последние 14 торгов доллар смог подорожать всего дважды, а вот суммарные потери за это время составили 0,0641 BYN.
Курс евро вырос на 0,0074 BYN до 3,0685 BYN/EUR, а предыдущие три дня евровалюта дешевела.
Курс российского рубля снизился на 0,0012 BYN до 3,4117 BYN/100 RUB.
К 25 мая все валюты находятся ниже уровня начала месяца.
Московская биржа
Доллар на торгах в Москве к 11:30 опустился на 13 копеек до 73,3963 российских рублей — минимума с середины марта текущего года.
Евро сегодня подорожал примерно на 24 копейки до 89,93 российских рублей.
Источник: select.by
14:00 25/05/2021
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