Инцидент с самолетом обвалил котировки белорусских евробондов

Так, цена еврооблигаций «Беларусь-2031» (с погашением в 2031 году) снизилась на вторичном рынке евробондов на этой неделе с 93,76% от номинала до 91,13% от номинала.





Цена евробондов «Беларусь-2030» упала с 93,26% до 91,66% от номинала, евробондов «Беларусь-2027» – с 103,71% до 100,55% от номинала, облигаций «Беларусь-2026» – с 96,626% до 94,795% от номинала.





Таким образом, за последние сутки резко снизились котировки всех выпусков белорусских евробондов, которые находятся в обращении.





Как сообщалось, в июне 2020 года белорусские власти разместили среди западных инвесторов два новых выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов.





Евробонды «Беларусь-2026» на 500 млн долларов размещены на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875% годовых. Облигации «Беларусь-2031» на 750 млн долларов размещены на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 года) под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости.





По данным Минфина, около 97% еврооблигаций Беларуси приобретено крупными западными управляющими компаниями и инвестиционными фондами. Однако большинство из них уже избавились от этих облигаций.





Размещением евробондов власти занимаются для привлечения средств, которые направляются на рефинансирование платежей по госдолгу. Начиная с 2012 года Беларусь должна выплачивать в год по госдолгу более 3 млрд долларов. Пиковые выплаты Беларуси по госдолгу, согласно данным Минфина, продлятся как минимум до 2026 года.