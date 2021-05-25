В частности, предполагается ввести ограничения на поставки определенных товаров в Евросоюз. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции могут касаться нефтяной отрасли.





«Мы за наискорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом пакете, который охватит и определенные секторы – нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС», — цитирует его Delfi.



