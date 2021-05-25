Нефтепродукты и удобрения: в очередном пакете санкций ЕС может отказаться от экспорта из Беларуси
Представители МИД Литвы сегодня высказались за введение секторальных санкций в отношении Беларуси.
В частности, предполагается ввести ограничения на поставки определенных товаров в Евросоюз. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции могут касаться нефтяной отрасли.
«Мы за наискорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом пакете, который охватит и определенные секторы – нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС», — цитирует его Delfi.
Замминистра Мантас Адоменас в эфире «Эха Москвы» также пообещал, что ограничения экспорта будут предлагаться в новых пакетах санкций. При этом они будут касаться не только нефтепереработки, но и машиностроения, удобрений, а также передачи технологий, пишет ТАСС.
Источник: reform.by
12:18 25/05/2021
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