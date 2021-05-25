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Ставки по долгосрочным кредитам населению растут четвертый месяц подряд

Средняя ставка по новым кредитам населению на срок свыше года, номинированным в белорусских рублях, в апреле увеличилась четвертый месяц подряд: до 11,37% годовых.

В марте она составляла 10,29% годовых, то есть в апреле ситуация существенно изменилась. Возможно, это объясняется не увеличением ставок по действующим программам кредитования, а возобновлением некоторыми банками программ, приостановленных в прошлом году в связи с политическим кризисом в стране.

При этом Национальный банк РБ с 21 апреля увеличил ставку рефинансирования до 8,5% с 7,75%, что также могло способствовать росту стоимости кредитов для населения.

Ставка по аналогичным новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года в апреле также поднялась, но ненамного: до 8,61% с 8,55% в марте.

Рост ставок по кредитам населению не помешал банкам снизить проценты по краткосрочным рублевым депозитам физическим лицам. Средняя ставка по новым вкладам на срок до 1 года снизилась до 16,07% с 17,94% в марте. Правда, аналогичная ставка по депозитам на срок выше года выросла до 14,82% с 14,66%.

Ситуация с рублевыми депозитами юридических лиц в апреле была похожей. Средняя ставка по новым вкладам предприятий на срок до 1 года в апреле снизилась до 9,6% годовых с 9,98% в марте, а ставка по долгосрочным вкладам увеличилась до 12,25% с 12,04% соответственно.

Проценты по рублевым кредитам юридическим лицам в апреле значительно выросли. А именно, средняя ставка по новым краткосрочным кредитам увеличилась до 12,34% с 11,87% в марте, а аналогичная ставка по долгосрочным кредитам поднялась до 11,53% с 10,84%. Возможно, данное увеличение связано со снижением рублевых запасов предприятий из-за уплаты налогов по итогам квартала.

Что касается кредитов в иностранной валюте, которые в Беларуси предоставляются только юридическим лицам, то проценты по ним в апреле поменялись разнонаправленно. А именно, средняя ставка по новым кредитам на срок свыше года выросла до 6,25% годовых с 6,2% в марте. В то же время, средняя ставка по кредитам на срок до 1 года опустилась до 6,3% с 6,46%.

В целом говорить о какой-то выраженной динамике процентов по валютным кредитам в текущем году нельзя: они колеблются в незначительных пределах.

А вот в отношении ставок по валютным депозитам предприятий наблюдается тенденция к росту, хотя и не очень уверенная. Средняя ставка по новым валютным вкладам юридических лиц на срок свыше года в апреле увеличилась до 1,19% с 1,18% в марте и 1,08% в январе 2021 года.

Аналогичная ставка по депозитам на срок до 1 года в апреле составила 1,45% годовых, и опустилась по сравнению с мартом на 0,07 процентного пункта. Но в январе она была намного ниже и составляла 1,19%.

Средняя ставка по новым валютным депозитам физических лиц на срок свыше года в апреле выросла до 2,4% годовых с 2,31% в марте. В январе она составляла 2,2%, то есть имеется тенденция к росту. Но ставка по краткосрочным вкладам в апреле опустилась до 1,09% с 1,1% в марте и 1,18% в январе.

Такая динамика процентов по валютным депозитам указывает на отсутствие значительной потребности белорусских коммерческих банков в привлечении валютных вкладов населения.

Это может объясняться увеличением доходов белорусских предприятий от экспорта товаров, что обеспечивает приток валюты в банки, несмотря на то, что жители РБ валюту из банков постепенно забирают.
Источник: select.by
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