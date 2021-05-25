







Прибыль компаний ИТ и связи упала на 30%, убытки выросли в 2,3 раза

За январь–март ИТ-компании вместе со связью получили почти 412 миллиона рублей чистой прибыли. По сравнению с январем-мартом прошлого года прибыль упала на 30% (было 587,4 миллиона рублей).





Несмотря на такое падение сектор «информация и связь» среди всех видов деятельности остается на втором месте по уровню чистой прибыли по итогам первого квартала.





В первом квартале в информации и связи вместе с падением прибыли растут убытки компаний. За три месяца суммарный убыток увеличился по сравнению с таким же периодом прошлого года в 2,3 раза — до 35 миллионов рублей. Всего в секторе «информация и связь» по итогам первого квартала убыточными были 42 компании.



