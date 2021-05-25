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Прибыль компаний ИТ и связи упала на 30%, убытки выросли в 2,3 раза

Компании сектора «информация и связь» получили за первый квартал 2,8 миллиарда рублей выручки — на 12,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Почти 40% всей выручки компании получили в марте, следует из данных официальной статистики. Однако прибыль компаний продолжает падать. За март она сократилась на 125 миллионов рублей, за первый квартал — на 175 миллионов рублей.



Прибыль компаний ИТ и связи упала на 30%, убытки выросли в 2,3 раза
За январь–март ИТ-компании вместе со связью получили почти 412 миллиона рублей чистой прибыли. По сравнению с январем-мартом прошлого года прибыль упала на 30% (было 587,4 миллиона рублей).

Несмотря на такое падение сектор «информация и связь» среди всех видов деятельности остается на втором месте по уровню чистой прибыли по итогам первого квартала.

В первом квартале в информации и связи вместе с падением прибыли растут убытки компаний. За три месяца суммарный убыток увеличился по сравнению с таким же периодом прошлого года в 2,3 раза — до 35 миллионов рублей. Всего в секторе «информация и связь» по итогам первого квартала убыточными были 42 компании.

Данные официальной статистики не отражают полностью финансовое положение в «секторе информация и связь», в том числе в ИТ-компаниях. В расчётах Белстата учтены показатели только части крупных компаний ПВТ, пишет dev.by.
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