Владелец Louis Vuitton возглавил рейтинг богатейших людей мира









Состояние Арно в понедельник Forbes оценил в $186,3 млрд – на $300 млн больше, чем у Безоса. Однако в тот же день Безос вернул себе первое место в рейтинге, пишет Гордон.





Согласно данным Forbes на 8.30 25 мая, состояние основателя Amazon составляет $188,2 млрд, у Арно – $187,3 млрд. Третий в списке богатейших людей мира – американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ($152,5 млрд).





Скриншот: forbes.com





Журнал отмечает, что, несмотря на пандемию коронавируса, состояние Арно с марта 2020 года выросло более чем на $110 млрд.





Контекст:





- Арно входит в топ-пятерку миллиардеров с 2018 года, 16 декабря 2019 года он ненадолго уже оказывался на первом месте рейтинга Forbes, тоже обогнав Безоса.





- По версии Bloomberg на утро 25 мая, Арно – третий в рейтинге богатейших людей мира. Агентство оценило его состояние в $165 млрд. Первые две позиции в списке занимают Безос ($189 млрд) и Маск ($168 млрд).







