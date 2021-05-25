Владелец Louis Vuitton возглавил рейтинг богатейших людей мира
Глава французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно утром 24 мая возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии журнала Forbes, он лидировал в списке несколько часов, обогнав главу корпорации Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщается на сайте издания.
Состояние Арно в понедельник Forbes оценил в $186,3 млрд – на $300 млн больше, чем у Безоса. Однако в тот же день Безос вернул себе первое место в рейтинге, пишет Гордон.
Согласно данным Forbes на 8.30 25 мая, состояние основателя Amazon составляет $188,2 млрд, у Арно – $187,3 млрд. Третий в списке богатейших людей мира – американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ($152,5 млрд).
Скриншот: forbes.com
Журнал отмечает, что, несмотря на пандемию коронавируса, состояние Арно с марта 2020 года выросло более чем на $110 млрд.
Контекст:
- Арно входит в топ-пятерку миллиардеров с 2018 года, 16 декабря 2019 года он ненадолго уже оказывался на первом месте рейтинга Forbes, тоже обогнав Безоса.
- По версии Bloomberg на утро 25 мая, Арно – третий в рейтинге богатейших людей мира. Агентство оценило его состояние в $165 млрд. Первые две позиции в списке занимают Безос ($189 млрд) и Маск ($168 млрд).
09:33 25/05/2021
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