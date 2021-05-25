БПС-Сбербанк приступил к обещанному ребрендингу





Общественности был представлен новый логотип (заявку на него Банк подал в мае 2019 года), представляющий собой сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галочкой внутри и словом «Сбер». Стоимость ребрендинга оценивается в 2,5 млрд российских рублей.





Таким образом, от оставшегося в наследие с советских времен названия «Сберегательный банк» сначала оставалось краткое - Сбербанк. А затем самый крупный российский банк «потерял» еще половину букв и стал просто «Сбером».









Белорусская «дочка» - БПС-Сбербанк - также имеет длительную историю под собственным брендом. Исчисляя с 1923 года, Банк вначале работал как местная контора Стройбанка СССР, затем был учрежден Белпромстройбанк, который с начала 90х годов входил в число системообразующих банков Беларуси.





Впрочем, на своем историческом пути Банк тоже «укоротил» название – в 2007 году он стал кратко именоваться ОАО "БПС-банк". А после покупки тогдашним Сбербанком России 93,27% акций в 2011 году был переименован в Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (кратко ОАО "БПС-Сбербанк") и поменял логотип с синего на зеленый в стилистике материнской структуры..

Сейчас же БПС-Сбербанк вплотную подошел к очередному ребрендингу, объявив на 2 июня 2021 г. переименование и соответствующие изменения в Уставе в повестке внеочередного Общего собрания акционеров





Тем не менее, согласно статье 74 Банковского Кодекса Республики Беларусь, официальное название белорусской дочки Сбера и после ребрендинга должно будет включать слово «банк», пишет infobank.by.











