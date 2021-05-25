+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

БПС-Сбербанк приступил к обещанному ребрендингу

В сентябре 2020 года российский Сбербанк закончил ребрендинг, который длился три года, и изменил своё название на «Сбер».


 Общественности был представлен новый логотип (заявку на него Банк подал в мае 2019 года), представляющий собой сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галочкой внутри и словом «Сбер». Стоимость ребрендинга оценивается в 2,5 млрд российских рублей.

Таким образом, от оставшегося  в наследие с советских времен названия «Сберегательный банк»  сначала оставалось краткое -  Сбербанк. А затем самый крупный российский банк «потерял» еще половину букв и стал просто «Сбером».


Белорусская «дочка» - БПС-Сбербанк - также имеет длительную историю под собственным брендом. Исчисляя с 1923 года, Банк вначале работал как местная контора Стройбанка СССР, затем был учрежден Белпромстройбанк, который с начала 90х годов входил в число системообразующих банков Беларуси.

Впрочем, на своем историческом пути Банк тоже «укоротил» название – в 2007 году он стал кратко именоваться ОАО "БПС-банк". А после покупки тогдашним Сбербанком России 93,27% акций в 2011 году  был переименован в Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (кратко ОАО "БПС-Сбербанк") и поменял логотип с синего на зеленый в стилистике материнской структуры..
 
Сейчас же БПС-Сбербанк вплотную подошел к очередному ребрендингу, объявив на 2 июня 2021 г. переименование и соответствующие изменения в Уставе в повестке внеочередного Общего собрания акционеров

Тем не менее, согласно статье 74 Банковского Кодекса Республики Беларусь, официальное название белорусской дочки Сбера и после ребрендинга должно будет включать слово «банк», пишет infobank.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]