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В Минске на фоне коронавируса подешевел бизнес-центр А-100

Компания «Астодевелопмент» (группа А-100) выпустила очередные две эмиссии облигаций под строительство домов в мегаквартале «Новая Боровая».


Максимальные цены квадратного метра 5 631 и 5 081 рубль.
Эти облигации обеспечены залогом бизнес-центра А-100 (Минск, ул. Гинтовта). Около двух лет назад центр оценивался примерно в 16,1 млн рублей. Сейчас в проспектах упомянутых облигаций сумма уменьшена до 15,8 млн рублей. Оценка произведена в ноябре 2020 года.

Как сообщалось, в скором будущем в Беларуси будет невозможно выпускать жилищные облигации.

Исключение сделают только для определенных проектов, которые, скорее всего, связаны с братьями Каричами, пишет Office Life.
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