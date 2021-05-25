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Без ухудшения и улучшения. Ожидания бизнеса «заморозились»

Макроэкономическая нестабильность теряет остроту как препятствие для расширения для деловой активности, но по-прежнему входит в тройку основных барьеров для ведения бизнеса в Беларуси.

Без ухудшения и улучшения. Ожидания бизнеса «заморозились»
Как отмечается в мониторинге, осуществленным Исследовательским центром ИПМ на основе данных онлайн-опроса компаний, в апреле бизнес оценивал свое текущее экономическое положение бизнес скорее как хорошее. Удельный вес респондентов, которые сказали, что экономическое положение их предприятий хорошее, составил 32.7%. Плохим экономическое положение считало только 11.6% респондентов.

Свое финансовое положение бизнес оценивает менее оптимистично. Соотношение положительных и негативных оценок на данный вопрос фактически составляет 1 к 1 (25.8% оценивают финансовое положение своего предприятия как плохое, а 25% – как хорошее). Таким образом, значение индекса статистически не отличается от 50.

Финансовое положение без изменений


Уже на протяжении двух месяцев частный бизнес в целом не ожидает изменения своего экономического и финансового положения. При этом в оценке перспектив изменения экономического положения разброс ответов несколько больше, чем в случае оценки финансового положения. Ухудшения финансового и экономического положения ожидают 25.5 и 18.5% респондентов. Улучшения ожидают 26.1 и 19.6% соответственно.

Стабилизация планов


Согласно результатам опроса, объем производства в частном секторе в целом за последние 2–3 месяца не изменился. Удельный вес компаний, у которых объем производства вырос составил 29.3%. Снижение наблюдалось у несколько меньшего числа – 22.8%. В предыдущие волны опроса респонденты чаще говорили о том, что их объемы производства сокращаются, чем увеличиваются. В перспективе 2–3 месяцев бизнес в целом не ожидает изменений в объемах производства/заказов/продаж. Доля тех, кто ожидает сокращения производства, незначительно отличается от доли тех, кто ожидает его роста (23.1 и 27.7%). Такая картина сохраняется на протяжении двух последних месяцев.

Рост занятости


В отличие от других показателей занятость в частных компаниях последние месяцы увеличивается. Доля компаний, у которых за последние 2–3 месяца выросло число сотрудников, составила 26.2%. Сокращение штата произошло только у 4.1% компаний. Более того, бизнес ожидает и дальнейшего увеличения занятости. Увеличить число сотрудников в ближайшие 2–3 месяца готовы 37% опрошенных компаний. Сокращения же ожидают только 5.6% респондентов.

Ожидание роста цен


Опрошенные предприятия в среднем ожидают ускорения роста цен. Если за последние 2–3 месяца отпускные цены увеличились у 26.2% респондентов, то в краткосрочной перспективе роста отпускных цен ожидают 37% компаний. Это наибольший показатель за время опроса, что говорит об увеличении инфляционного давления в экономике.


Высокие риски


Несмотря на нейтральные/скорее положительные оценки экономического и финансового положения своих компаний, неплохие ожидания по поводу объемов производства и ожидаемое и увеличение занятости, респонденты по-прежнему рассматривает риски ведения бизнеса как очень высокие (50.6%) или высокие (36.9%).
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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