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Очередное вскрытие: в Польше задержали белорусские сигареты на 1,6 млн долларов

Очередное задержание крупной партии контрабандных белорусских сигарет осуществлено пограничниками и полицией Польши. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.

Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

Очередное задержание крупной партии контрабандных белорусских сигарет осуществлено пограничниками и полицией Польши. Об этом сообщает сайт strazgraniczna.pl.

Сотрудники Подляского погранотряда и управления Центрального бюро полиции в Белостоке остановили для проверки грузовик с литовскими номерами на трассе DK 8 в гмине Рачки Сувалкского повята.

Выяснилось, что в фуре, которой управлял 28-летний литовец, вместо заявленных теплоизоляционных материалов находится огромное количество табачных изделий без польских акцизных знаков.

А именно: 400 тысяч пачек белорусских сигарет оценочной стоимостью около 6 млн злотых (это приблизительно 1,6 млн долларов США по нынешнему курсу).

Водитель предварительно помещен под стражу на 3 месяца, в отношении мужчины под надзором районной прокуратуры в Сувалках возбуждено дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Сигареты, тягач и полуприцеп также задержаны.
belmir.bу
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