Реакция ЕС: инвестиции для Беларуси заморозят на сумму €3 млрд

Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС.





"В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму 3 млрд, однако он останется замороженным до тех пор, пока Беларусь не станет демократической", - отметила она.



