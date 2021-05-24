+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Цена биткоина обрушилась почти наполовину

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — обрушилась почти наполовину по сравнению с годовым максимумом, подмечает Reuters. В воскресенье, 23 мая, биткоин потерял 13 процентов на фоне общей распродажи криптовалют. К утру понедельника он смог немного отыграть падение и сейчас стоит 36,404 тысячи долларов за монету.



«Действительно, биткоин совершает серьезные и головокружительные колебания», — констатировала эксперт инвестиционного банка RBC Capital Markets Эми Ву.

Ранее в мае курс биткоина обвалился на треть на фоне решения властей Китая: Народный банк постановил, что любые криптовалюты не могут использоваться на территории страны в качестве платежного средства. Еще одним фактором, негативно повлиявшим на стоимость биткоина, стали недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Он объявил, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов.

Еще одной причиной обрушения крипторынков стало заявление криптобиржи Huobi. Она заявила сворачивает часть своих услуг, это касается и поставок оборудования для майнинга.
Lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]