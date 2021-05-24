Цена биткоина обрушилась почти наполовину









«Действительно, биткоин совершает серьезные и головокружительные колебания», — констатировала эксперт инвестиционного банка RBC Capital Markets Эми Ву.





Ранее в мае курс биткоина обвалился на треть на фоне решения властей Китая: Народный банк постановил, что любые криптовалюты не могут использоваться на территории страны в качестве платежного средства. Еще одним фактором, негативно повлиявшим на стоимость биткоина, стали недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Он объявил, что Tesla готовится продать или уже продала свои криптоактивы, которые оценивались в 1,5 миллиарда долларов.





Еще одной причиной обрушения крипторынков стало заявление криптобиржи Huobi. Она заявила сворачивает часть своих услуг, это касается и поставок оборудования для майнинга.