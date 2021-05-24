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В 2021 году белорусский лес дает дикую рентабельность

В нынешнем году флагманы лесного хозяйства резко улучшили свои финансовые показатели.

Вanki24.by рассказывают о самом интересном, что происходит в этой сфере.

По состоянию на май о финансовых результатах за квартал отчитались флагманы отрасли. 

Выручка крупных и средних предприятий в сфере лесоводства и лесозаготовок за 3 месяца выросла на 47,3% до 523,8 млн BYN. При этом себестоимость продукции в отрасли увеличивалась не так быстро — на 22,2% до 323,5 млн BYN. 

Как следствие, лесоводы и лесозаготовители подняли прибыль с продаж в 2,8 раза к прошлому году. В денежном выражении прибыль отрасли составила 137,4 млн BYN. 

Кратный рост прибыли привел к удвоению рентабельности продаж. Если в 2020 году средняя рентабельность за 1 квартал составила 13,8%, то в 2021-м — 26,2%. 

В итоге среди укрупненных видов деятельности лесохозяйственная отрасль заняла второе место по уровню рентабельности. Немного выше средние показатели были только в сфере финансов и страхования (26,6%).

Для флагманов лесоводства и лесозаготовок в 2021 году характерна крайне низкая доля убыточных и низкорентабельных бизнесов. Удельный вес убыточных предприятий составил всего 2,7%, а предприятий с рентабельностью 0…5% — лишь 1,8%. 

Зато отрасль показала большую долю высокорентабельных компаний. Удельный вес флагманов с рентабельностью продаж в пределах 20—30% составил порядка 42%, а с рентабельностью более 30% — около 29,5%. 

Такая доля высокоприбыльных бизнесов является лучшей в экономике.

В 2021-м не было заметной девальвации белорусского рубля к корзине валют. Поэтому логично, что и чистая прибыль выросла кратно — в 9,3 раза до 65,9 млн BYN. 

Доля убыточных бизнесов по конечному результату сократилась с 8% до 2,7%, а сумма потерь убыточных компаний-флагманов — в 6,4 раза до 0,7 млн BYN.

Также в 2021 году снизилась текущая долговая нагрузка на отрасль. За 3 месяца флагманы перечислили кредиторам 20,2 млн BYN, что оказалось на 24,2% меньше, чем годом ранее. 

На эти цели лесохозяйственники потратили всего 3,9% выручки.
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