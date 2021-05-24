Случайность или тенденция? Доллар снова пошел в рост

Стоимость валютной корзины покинула минимум за полгода.





Курс доллара подрос всего на 0,0012 BYN до 2,5092 BYN/USD и оставил минимум за 154 дня.





В пятницу белорусскому рублю не хватило лишь 0,0012 BYN, чтобы отбросить доллар на минимум за 9(!) месяцев. Сегодня от минимума за девять месяцев доллар отделяет 0,0024 BYN (четверть копейки).





На перелом тренда пока не похоже. Т. к. уже завтра белорусский рубль вполне может отбросить доллар на новый многомесячный минимум.





Курс евро упал на 0,0025 BYN до 3,0611 BYN/EUR. Евро дешевеет третий день и опускается до минимума за неделю.





Курс российского рубля вырос на 0,0059 BYN до 3,4129 BYN/100 RUB. Российский рубль пока находится ниже уровня начала месяца.





Про самолёт

Многие хотели увидеть лоукостеры в белорусских аэропортах. Вчера один прилетел, но вагон радости с собой не привёз. Посадка такого самолёта в Минске — негативный сигнал для белорусского рубля.





В России на бирже сегодня дешевеют облигации Беларуси в российских рублях RU000A100D89, которые были размещены чуть более года назад.





На текущий момент снижение стоимости облигаций совершенно некритичное. Облигации торгуются по цене 100,01% и показывают доходность 8,67%.





Для сравнения: 18 августа 2020 года стоимость этой облигации падала до 94,57%, а доходность вырастала до 10,22%.





Облигации России в российских рублях с таким же приблизительно сроком действия сейчас дают доходность 6,51% и считаются безрисковыми.





Чем выше доходность облигаций, тем выше риск дефолта. Текущие уровни показывают, что на бирже в Москве облигации Беларуси оцениваются на таком же примерно уровне, как год назад до начала президентской компании.





Итоги третьей недели мая 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль на уходящей неделе смог подорожать только к доллару:





курс доллара −0,0135 BYN (−0,54%);

курс евро +0,0030 BYN (+0,10%);

курс российского рубля +0,0008 BYN (+0,02%);

корзина валют −0,10%.





По итогам трёх недель все валюты подешевели к белорусскому рублю.





Московская биржа

Российский рубль подорожал к доллару и евро на торгах валютной биржи в Москве. Это позволило Банку России понизить официальный курс доллара на завтра ещё на 5 копеек до 73,5266 российских рублей — минимума более чем за два месяца.





Курс евро на завтра упал на 22 копейки до 89,72 российских рублей.





Итоги третьей недели мая на валютном рынке России

Российский рубль завершил третью неделю мая укреплением к доллару до максимума за два месяца:





курс доллара −0,4165 RUB (−0,56%);

курс евро +0,3197 RUB (+0,36%);

За три первые недели мая российский рубль укрепился и к доллару, и к евро. Доллар подешевел на 1,69%, а евро на 0,71%.