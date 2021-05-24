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Брестские депутаты поддержали введение налога за пересечение границы на легковом авто

Брестский областной Совет депутатов на сессии в понедельник поддержал введение налога за пересечение границы на легковом авто, говорится в материале областной газеты "Заря".



"Брестский областной Совет депутатов на сессии в понедельник рассмотрел вопрос введения местного сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пункте пропуска. Депутаты высказались за введение такого сбора", - говорится в материале.

Там уточняется, что одобренный депутатами проект решения направлен на юридическую экспертизу.

Ранее данный налог был введен в Гродненской и Гомельской областях.

"Напомним и то, что раньше в Брестской области подобный налог взымался, но назывался он экологическим сбором. Средства от поступления в бюджет шли на обустройство приграничной территории", - отмечено в материале.

Вводить сбор за пересечение границы местным властям позволяет обновленный Налоговый кодекс, который вступил в силу 1 января 2021 года. Платить придется при выезде из Беларуси в страны ЕС и Украину: Россия в список не входит.
 
Плательщиками станут все водители, пересекающие границу Беларуси на автомобиле через пункты пропуска. Каждый выезд за рубеж будет стоить одну базовую величину, что составляет Br29. Собранные средства направляются "на предупреждение и борьбу с коронавирусной инфекцией".
Интерфакс
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