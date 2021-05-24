В Европе заговорили о запрете белорусским самолетам летать над своей территорией. Белорусская компания Белавиа осуществляет полеты в 44-х направлениях. Не все из них в Европу, часть в Россию и Азию. Но и тут могут быть проблемы, пишет Телеграф





23 рейса самолетов Белавиа — в страны Европы. В случае запрета — они будут отменены. Есть еще рейс в Калиниград. Это Россия, но добраться туда можно только через европейское воздушное пространство. В Грузию летают два рейса, в Молдову — один. А еще 4 маршрута — в Украину (Киев, Одесса, Харьков, Львов).





Молдова, Грузия и Украина необязательно присоединятся к санкциям ЕС в случае их принятия. Но и без этого выходит, что белорусская авиакомпания рискует лишиться более половины маршрутов. А ещё ведь есть рейс в Дубай и Тель-Авив. С ними тоже могут возникнуть проблемы.





Полный список маршрутов (по данным авиакомпании):





1. Минск-Брюссель-Минск

2. Минск-Ташкент-Минск

3. Минск-Вена-Минск

4. Минск-Рига-Минск

5. Минск-Таллинн-Минск

6. Минск-Вильнюс-Минск

7. Минск-Ереван-Минск

8. Минск-Лондон-Минск

9. Минск-Берлин-Минск

10. Минск-Франкфурт-Минск

11. Минск-Ганновер-Минск

12. Минск-Мюнхен-Минск

13. Минск-Варшава-Минск

14. Минск-Барселона-Минск

15. Минск-Рим-Минск

16. Минск-Милан-Минск

17. Минск-Кишинев-Минск

18. Минск-Амстердам-Минск

19. Минск-Белград-Минск

20. Минск-Стамбул-Минск

21. Минск-Киев-Минск

22. Минск-Одесса-Минск

23. Минск-Харьков-Минск

24. Минск-Львов-Минск

25. Минск-Хельсинки-Минск

26. Минск-Париж-Минск

27. Минск-Прага-Минск

28. Минск-Стокгольм-Минск

29. Минск-Нур-Султан-Минск

30. Минск-Москва-Минск

31. Минск-Санкт-Петербург-Минск

32. Минск-Ростов-на-Дону-Минск

33. Минск-Калининград-Минск

34. Минск-Казань-Минск

35. Минск-Нижний Новгород-Минск

36. Минск-Екатеринбург-Минск

37. Минск-Самара-Минск

38. Минск-Тбилиси-Минск

39. Минск-Батуми-Минск

40. Минск-Баку-Минск

41. Минск-Будапешт-Минск

42. Минск-Тель-Авив-Минск

43. Минск-Ларнака-Минск

44. Минск-Дубай-Минск





Не стоит забывать и про судьбу Национального аэропорта Минск. Там и так после 2020 года из-за эпидемии коронавируса дела не очень. В целом, за 2020 год Национальный аэропорт «Минск» обслужил 1 939 192 пассажира, что на 62% меньше чем в 2019 году. Количество самолето-вылетов в 2020 году сократилось на 53,2% по отношению к 2019 году и составило 13 292.





Если же говорить о общей картине, то количество полетов и пассажиропоток в Национальном аэропорту «Минск» за последние годы росло. По итогам 2019 года минский аэропорт впервые перешагнул отметку в 5 млн пассажиров (на 15% больше, чем в 2018 году).





А это значительные средства, которые зарабатывал аэропорт. Точных цифр по прибыльности в открытом доступе нет. Но в случае санкций предприятие может лишиться больше половины обслуживаемых рейсов. Значит и пассажиропоток снизится соответственно. А ведь еще есть и грузовые маршруты.





Что будет теперь с амбициозными целями создания в национальном аэропорту «современного транзитного комплекса», станет известно уже в самое ближайшее время.