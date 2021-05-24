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23 рейса - в страны Европы. Скольких маршрутов может лишиться Белавиа в случае санкций ЕС

Куда летают самолеты национального перевозчика страны и что потеряет компания в случае санкций?

23 рейса - в страны Европы. Скольких маршрутов может лишиться Белавиа в случае санкций ЕС
В Европе заговорили о запрете белорусским самолетам летать над своей территорией. Белорусская компания Белавиа осуществляет полеты в 44-х направлениях. Не все из них в Европу, часть в Россию и Азию. Но и тут могут быть проблемы, пишет Телеграф.

23 рейса самолетов Белавиа — в страны Европы. В случае запрета — они будут отменены. Есть еще рейс в Калиниград. Это Россия, но добраться туда можно только через европейское воздушное пространство. В Грузию летают два рейса, в Молдову — один. А еще 4 маршрута — в Украину (Киев, Одесса, Харьков, Львов).

Молдова, Грузия и Украина необязательно присоединятся к санкциям ЕС в случае их принятия. Но и без этого выходит, что белорусская авиакомпания рискует лишиться более половины маршрутов. А ещё ведь есть рейс в Дубай и Тель-Авив. С ними тоже могут возникнуть проблемы.

Полный список маршрутов (по данным авиакомпании):

1. Минск-Брюссель-Минск
2. Минск-Ташкент-Минск
3. Минск-Вена-Минск
4. Минск-Рига-Минск
5. Минск-Таллинн-Минск
6. Минск-Вильнюс-Минск
7. Минск-Ереван-Минск
8. Минск-Лондон-Минск
9. Минск-Берлин-Минск
10. Минск-Франкфурт-Минск
11. Минск-Ганновер-Минск
12. Минск-Мюнхен-Минск
13. Минск-Варшава-Минск
14. Минск-Барселона-Минск
15. Минск-Рим-Минск
16. Минск-Милан-Минск
17. Минск-Кишинев-Минск
18. Минск-Амстердам-Минск
19. Минск-Белград-Минск
20. Минск-Стамбул-Минск
21. Минск-Киев-Минск
22. Минск-Одесса-Минск
23. Минск-Харьков-Минск
24. Минск-Львов-Минск
25. Минск-Хельсинки-Минск
26. Минск-Париж-Минск
27. Минск-Прага-Минск
28. Минск-Стокгольм-Минск
29. Минск-Нур-Султан-Минск
30. Минск-Москва-Минск
31. Минск-Санкт-Петербург-Минск
32. Минск-Ростов-на-Дону-Минск
33. Минск-Калининград-Минск
34. Минск-Казань-Минск
35. Минск-Нижний Новгород-Минск
36. Минск-Екатеринбург-Минск
37. Минск-Самара-Минск
38. Минск-Тбилиси-Минск
39. Минск-Батуми-Минск
40. Минск-Баку-Минск
41. Минск-Будапешт-Минск
42. Минск-Тель-Авив-Минск
43. Минск-Ларнака-Минск
44. Минск-Дубай-Минск

Не стоит забывать и про судьбу Национального аэропорта Минск. Там и так после 2020 года из-за эпидемии коронавируса дела не очень. В целом, за 2020 год Национальный аэропорт «Минск» обслужил 1 939 192 пассажира, что на 62% меньше чем в 2019 году. Количество самолето-вылетов в 2020 году сократилось на 53,2% по отношению к 2019 году и составило 13 292.

Если же говорить о общей картине, то количество полетов и пассажиропоток в Национальном аэропорту «Минск» за последние годы росло. По итогам 2019 года минский аэропорт впервые перешагнул отметку в 5 млн пассажиров (на 15% больше, чем в 2018 году).

А это значительные средства, которые зарабатывал аэропорт. Точных цифр по прибыльности в открытом доступе нет. Но в случае санкций предприятие может лишиться больше половины обслуживаемых рейсов. Значит и пассажиропоток снизится соответственно. А ведь еще есть и грузовые маршруты.

Что будет теперь с амбициозными целями создания в национальном аэропорту «современного транзитного комплекса», станет известно уже в самое ближайшее время.
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