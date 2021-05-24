В конце марта трое неизвестных проникли на стройку ЖК «Грушевский посад» и унесли оттуда драгметаллы. Это все заметил один из держателей жилищных облигаций и вызвал милицию. Задержать молодых людей с пакетами меди по горячим следам не удалось. Однако правоохранители быстро отследили маршрут передвижения мужчин, а также заготовительный пункт, куда драгметаллы были сданы.





Казалось, что дело почти расследовано. Однако на днях «дольщики», которые написали заявление в милицию, получили ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано, пишет realt.by.





Причина в том, что правоохранителям не удалось связаться ни с руководством «Жилстройкомплекта», ни с подрядчиками, которые возводят «Грушевский посад», ни с работниками в офисе компании или строителями на объекте. Поэтому не представляется возможным доказать кражу, так как никто не заявлял об исчезновении их имущества. Отсюда и нет состава преступления.





Фото до восстановления





Фото до восстановления





Фото до восстановления





На территории стройплощадки находится имущество «Жилстройкомплекта», который обещает завершить строительство «Грушевского посада». Держатели облигаций решили помочь застройщику не «растерять» последние материалы для этого дела, поэтому самостоятельно восстановили ограждение вокруг объекта.





— Сегодня держатели облигаций, в силу абсолютного бездействия как властей, так и собственников и антикризисного управляющего генподрядчика, своими силами восстановили ограждение стройки, — рассказал один из держателей жилищных облигаций. — Там полноценно поселились бомжи, поймали на днях одного, представился «дворником». Видели ночлежку прямо в офисе. Провода все утащили из секций. Там можно набрать впечатляющих фотографий, в каком всё плачевном состоянии.













«Дольщики» сообщают, что антикризисному управляющему «Генерального подрядчика» было направлено предписание обеспечить охрану, но его проигнорировали.