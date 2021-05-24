Для бюджетников Беларуси вводят очередные изменения по зарплатам





С 1 июля для бюджетников введут очередные изменения по зарплатам. Они касаются среди прочего премий и надбавок работникам. Сейчас чиновники, профсоюзы поясняют бюджетным организациям, как будет работать новая схема оплаты труда, при этом чтобы «не допустить и предупредить социальную напряженность в коллективе» и исключить случаи снижения зарплат. Напомним, предыдущие существенные изменения по зарплатам бюджетников, которые ввели с 2020 года, сопровождались многочисленными ошибками в начислении и выплате зарплат бюджетникам, жалобами бюджетников, коллективными обращениями, пишет tut.by.





Июльские изменения по зарплатам бюджетников предусмотрены указом № 482 от 22 декабря 2020 года. После этого профильные ведомства приняли постановления, чтобы ввести зарплатные новшества, в том числе в здравоохранении, образовании, культуре.





Если коротко про изменения, которые введут с 1 июля:





увеличат размера средств, которые идут на премирование работников бюджетных организаций - с 5% до 20% (но в пределах предусмотренных выделенных денег на оплату труда);





на премирование смогут направлять неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда, в том числе неиспользованные в январе-июне этого года (об этом ранее заявляли в Минтруда);





у медиков отменят надбавку за высокие достижения в труде, а у работников культуры отменят надбавку "за высокие профессиональные и творческие достижения в труде";





у работников культуры появится "надбавка за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, сложность и напряженность труда" - в размере от 5 до 25% суммы окладов работников;





для медиков введут новую компенсирующую выплату - базовая доплата;





в здравоохранении надбавка за сложность и напряженность работы будет не ограничена максимальным размером (сейчас - до 200% оклада);





в здравоохранении надбавку за обеспечение показателей деятельности бюджетной организации установят руководителям бюджетных организаций в размере до 200% оклада включительно (сейчас - до 100% оклада включительно).





Выше перечислены основные новшества, которые введут с 1 июля в целом для бюджетников, а также некоторые изменения конкретно для медиков, работников культуры. Более детально про планируемые зарплатные новшества для бюджетников в отдельных сферах деятельности можно найти в постановлениях профильных ведомств (они перечислены по ссылке). Но нужно учитывать, что планируемые новшества прописаны "на языке" законодательства, некоторым может быть затруднительно самостоятельно разобраться в изменениях. В этой ситуации можно попробовать обратиться за пояснениями к своему руководству. Есть шанс, что они уже разобрались, как с 1 июля будут по-новому рассчитывать зарплаты.





«Поскольку с 1 июля 2021 года на премирование будут направляться не только средства в размере 20% сумм окладов работников, но и неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда, то установление иных стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат в конкретном размере позволит сохранить уровень оплаты труда работников, установленный до 1 июля 2021 года», - поясняли ранее в Минтруда.





Чиновники называют предстоящие изменения совершенствованием системы оплаты труда.





Сейчас на местах проводят совещания и дают пояснения, в том числе чтобы по «недопущению и предупреждению социальной напряженности в коллективах». Это делают поручению правительства №30/102-103/2788р от 23 апреля - по вопросам реализации указа №482.





На одном из семинаров по июльским зарплатным изменениям особое внимание уделили ситуации по бюджетным организациям сферы образования, здравоохранения. Также говорилось про «незамедлительное принятие действенных меры по исключению случаев снижения заработной платы работников бюджетных организаций».





В некоторых бюджетных организациях в проекте коллективного договора, который намерены ввести с 1 июля после введения зарплатных новшеств, прописывают, что наниматель и профсоюз обязуются «принимать исчерпывающие меры по социальной защищенности работников, а также недопущению и предупреждению социальной напряженности в коллективе». А также проводить разъяснительную работу с каждым работником по вопросам новой системы оплаты труда.



