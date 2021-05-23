



Курс доллара на протяжении рабочей недели снижался по отношению к белорусскому рублю. В понедельник 17 мая на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара установился на отметке 2,5215 рубля. Во вторник он снизился на 0,14%. В среду упал еще на 0,08% — до 2,5161 рубля. На этом же уровне курс остался в четверг. В пятницу американская валюта просела более значительно — на 0,21%. Курс достиг уровня 2,508 рубля за доллар,





По словам старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, на уходящей неделе основной тенденцией, если говорить о мировом валютном рынке, было снижение доллара.





За неделю доллар снизился и к евро, и к российскому рублю примерно одинаково — на 0,6%.





— В результате к белорусскому рублю доллар подешевел больше чем на 0,5%. Кстати, при этом курс доллара вернулся к отметкам конца августа прошлого года, — отмечает аналитик. — Евро и рубль незначительно подорожали, буквально на сотые доли процента. На следующей неделе может продолжиться снижение доллара к другим мировым валютам. А значит на этом фоне доллар может подешеветь к белорусскому рублю примерно до 2,49. При этом евро может немного вырасти — до 3,07 белорусского рубля. Российский рубль, вероятнее всего, останется вблизи 3,41 за 100 российских.





По поводу того, в какой валюте сейчас лучше хранить сбережения, Вадим Иосуб говорит, что разумнее всего часть накоплений держать в долларах, а часть в евро.



