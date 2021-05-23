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Вадим Иосуб: Каждую неделю или каждый месяц прыгать из валюты в валюту — это не сбережение, а спекуляция

"Стоит разделить свои сбережения между долларом и евро пополам и хранить их постоянно в таком виде".


Курс доллара на протяжении рабочей недели снижался по отношению к белорусскому рублю. В понедельник 17 мая на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара установился на отметке 2,5215 рубля. Во вторник он снизился на 0,14%. В среду упал еще на 0,08% — до 2,5161 рубля. На этом же уровне курс остался в четверг. В пятницу американская валюта просела более значительно — на 0,21%. Курс достиг уровня 2,508 рубля за доллар, 
пишет телеграм-канал "TUT.BY новости".

По словам старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, на уходящей неделе основной тенденцией, если говорить о мировом валютном рынке, было снижение доллара.

За неделю доллар снизился и к евро, и к российскому рублю примерно одинаково — на 0,6%.

— В результате к белорусскому рублю доллар подешевел больше чем на 0,5%. Кстати, при этом курс доллара вернулся к отметкам конца августа прошлого года, — отмечает аналитик. — Евро и рубль незначительно подорожали, буквально на сотые доли процента. На следующей неделе может продолжиться снижение доллара к другим мировым валютам. А значит на этом фоне доллар может подешеветь к белорусскому рублю примерно до 2,49. При этом евро может немного вырасти — до 3,07 белорусского рубля. Российский рубль, вероятнее всего, останется вблизи 3,41 за 100 российских.

По поводу того, в какой валюте сейчас лучше хранить сбережения, Вадим Иосуб говорит, что разумнее всего часть накоплений держать в долларах, а часть в евро.

— Тенденции меняются: одну неделю доллар падает, другую — евро. Могут тенденции наблюдаться и более продолжительный срок, к пример, месяц, но потом все равно все меняется. А люди, как мне кажется, сберегают на более длительный срок. А каждую неделю или каждый месяц прыгать из валюты в валюту — это не сбережение, а спекуляция. Да и на разнице покупки и продажи можно достаточно много потерять. Стоит разделить свои сбережения между долларом и евро пополам и хранить их постоянно в таком виде. Нужно понимать, что ни евро, ни доллар в ноль не обесценятся. Даже в разы не обесценятся друг относительно друга, — заключил эксперт, пишет ex-press.by.
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