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В Грузии прекратили производство минеральной воды "Боржоми" из-за забастовки работников

В Грузии прекратили производство минеральной воды "Боржоми" из-за забастовки около 400 работников. Руководство и сотрудники "Боржомского разливочного завода № 1" и "Боржомского разливочного завода № 2" не могут договориться уже четвертый день.


Рабочие требуют повышения заработной платы.

Рабочие двух разливочных заводов "Боржоми" бастуют с 18 мая, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. В четверг они устроили шествие по городу при поддержке профсоюзов. Они также требуют право на перерыв и отпуск, оплаты сверхурочной работы, передает BaigeNews.kz со ссылкой sputnik-georgia.ru.

По словам бастующих, их зарплата в течение последнего года снизилась на 200-250 лари. Из-за нехватки кадров они не могут пользоваться перерывом, а за сверхурочные часы им платят мизерную сумму. Рабочие пытались договориться с руководством компании несколько месяцев, но безрезультатно. В забастовке принимают участие около 400 человек, из-за чего полностью остановлена работа обоих заводов.

В знак солидарности с бастующими рабочими заводов акцию протеста устроило и Объединение профсоюзов Грузии.

Более 300 человек собрались у завода "Боржоми", среди которых члены 20 профсоюзов страны. В акции во главе с председателем Объединения профсоюзов Ираклием Петриашвили, приняли участие шахтеры из Чиатура, водители, работники метро, железнодорожники, медработники.

Собравшиеся обратились к руководству "Боржоми" с требованиям поскорее принять меры. По их словам, проблемы труда в разных областях всегда эффективно решаются с посредничеством профсоюзов. Именно поэтому рабочие заводов "Боржоми" хотят, чтобы их интересы за столом переговоров представлял профсоюз.

В четверг компания IDS Borjomi Georgia выразила готовность поднять зарплаты сотрудникам заводов по розливу минеральной воды "Боржоми". Однако компания отмечает, что готова вести переговоры с бастующими без участия профсоюзов, которые, по ее мнению, преследуют свои цели. Это условие оказалось неприемлемым для бастующих.

В объединении профсоюзов отметили, что если руководство компании не согласится на переговоры с участием профсоюзов, то акции станут перманентными и более масштабными.

IDS Borjomi Georgia входит в международную компанию IDS Borjomi International, которая является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии), пишет baigenews.kz
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