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Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов на рынке России

«ЭПАМ Систэмз» заработала в прошлом году в России свыше 2,5 млрд. российских рублей чистой прибыли и возглавила топ самых прибыльных предприятий, которыми владеют на российском рынке белорусские бизнесмены.

Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов на рынке России
Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов на рынке Россииivday.ru
В рейтинг, составленный «Ежедневником» на основании финансовой отчетности резидентов с белорусскими учредителями,  вошли еще три компании с прибыльностью свыше 1 млрд. российских рублей.

Второе место - у Первого автокомбината имени Г.Л. Краузе. Он  входит в достаточно внушительный список транспортных и логистических компаний, которые контролируется Василием  Сметаниным и его партнерами. В топ-15 вошли еще две компании этого бизнесмена, проживающего сейчас в Москве, - «СДС-Транс» и «Адженс».   

Третье место заняла Промышленная группа «Мегаполис», которая занимается дистрибуцией белорусской техники. Владельцами ПГ «Мегаполис», а также занявшей пятое место компании «Автотехинмаш», являются  белорусы Юрий Хомич и Игорь Подгорный.

Свыше 1 млрд. российских рублей чистой прибыли по итогам 2020 года оказалось на балансе Нефтяной компании «Янгпур», которая является дочерней структурой  «Белоруснефти».

В отраслевом разрезе наибольшее  число бизнесов попало в рейтинг от транспортников и логистов.    

Кроме  участников группы «СДС-Транс» в топ-15 вошли компания «Ресурс Танкер», которую создал в России Николай Воробей,  и крупный автоперевозчик «Траско» бизнесменов Евгения Шакалида и Виктора Блажукевича.

Две компании представляют еще одну группу продавцов белорусской техники  и,  в частности, «белазов». Это - «Белаз-24» и ЦТП «Белаз-24», крупными пакетами в которых владеет Елена Лагун – супруга  экс-директора Торгового дома «Белаз» Виктора Кулуева.

  «Маст» - это торговая компания холдинга Asbis  Сергея Костевича, а  компаниями «Белорусский квартал» и «Мезон-А» владеют, соответственно,  Дмитрий Музычак и Александр Ольшевский.

Отметим, что из государственного бизнеса в топ-15 вошли только две компании. Это упоминавшийся выше нефтедобытчик «Янгпур» и Торговый дом «Белаз», занимающийся заготовкой лома для жлобинского завода.               

   Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов в России в 2020 году

Компания

Отрасль

Объем чистой прибыли в 2020г., в млн. российских рублей

1

«ЭПАМ Систэмз»

IT

2 521, 5

2

Первый автокомбинат имени Г.Л. Краузе

Транспорт и логистика

1 220,9

3

Промышленная группа «Мегаполис»

Торговля автотехникой

1 115,1

4

Нефтяная компания «Янгпур»

Добыча нефти и газа

1 065,0

5

«Автотехинмаш»

Торговля автотехникой

950,7

6

«СДС-транс»

Транспорт и логистика

947,6

7

Торговый дом «БМЗ»

Заготовка и переработка лома черных металлов

620,0

8

«Ресурс Танкер»

Транспорт и логистика

475,9

9

«Маст»

Торговля IT-продуктами

385,4

10

Центр технической поддержки «Белаз-24»

Сервисное обслуживание автотехники

372,1

11

«Белаз-24»

Торговля автотехникой

347,4

12

«Адженс»

Транспорт и логистика

329,6

13

«Траско»

Транспорт и логистика

330,0

14

Специализированный застройщик «Белорусский квартал»

Строительство

287,0

15

«Мезон-А»

Производство приборов

286,0

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