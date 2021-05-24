Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов на рынке России

В рейтинг, составленный «Ежедневником» на основании финансовой отчетности резидентов с белорусскими учредителями, вошли еще три компании с прибыльностью свыше 1 млрд. российских рублей.





Второе место - у Первого автокомбината имени Г.Л. Краузе. Он входит в достаточно внушительный список транспортных и логистических компаний, которые контролируется Василием Сметаниным и его партнерами. В топ-15 вошли еще две компании этого бизнесмена, проживающего сейчас в Москве, - «СДС-Транс» и «Адженс».





Третье место заняла Промышленная группа «Мегаполис», которая занимается дистрибуцией белорусской техники. Владельцами ПГ «Мегаполис», а также занявшей пятое место компании «Автотехинмаш», являются белорусы Юрий Хомич и Игорь Подгорный.





Свыше 1 млрд. российских рублей чистой прибыли по итогам 2020 года оказалось на балансе Нефтяной компании «Янгпур», которая является дочерней структурой «Белоруснефти».





В отраслевом разрезе наибольшее число бизнесов попало в рейтинг от транспортников и логистов.





Кроме участников группы «СДС-Транс» в топ-15 вошли компания «Ресурс Танкер», которую создал в России Николай Воробей, и крупный автоперевозчик «Траско» бизнесменов Евгения Шакалида и Виктора Блажукевича.





Две компании представляют еще одну группу продавцов белорусской техники и, в частности, «белазов». Это - «Белаз-24» и ЦТП «Белаз-24», крупными пакетами в которых владеет Елена Лагун – супруга экс-директора Торгового дома «Белаз» Виктора Кулуева.





«Маст» - это торговая компания холдинга Asbis Сергея Костевича, а компаниями «Белорусский квартал» и «Мезон-А» владеют, соответственно, Дмитрий Музычак и Александр Ольшевский.





Отметим, что из государственного бизнеса в топ-15 вошли только две компании. Это упоминавшийся выше нефтедобытчик «Янгпур» и Торговый дом «Белаз», занимающийся заготовкой лома для жлобинского завода.





Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов в России в 2020 году



