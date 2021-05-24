Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов на рынке России

В рейтинг, составленный
«Ежедневником» на основании финансовой отчетности резидентов с белорусскими учредителями, вошли еще три компании с прибыльностью свыше 1 млрд. российских рублей.
Второе место - у Первого автокомбината имени Г.Л. Краузе. Он входит в достаточно внушительный список транспортных и логистических компаний, которые контролируется Василием Сметаниным и его партнерами. В топ-15 вошли еще две компании этого бизнесмена, проживающего сейчас в Москве, - «СДС-Транс» и «Адженс».
Третье место заняла Промышленная группа «Мегаполис», которая занимается дистрибуцией белорусской техники. Владельцами ПГ «Мегаполис», а также занявшей пятое место компании «Автотехинмаш», являются белорусы Юрий Хомич и Игорь Подгорный.
Свыше 1 млрд. российских рублей чистой прибыли по итогам 2020 года оказалось на балансе Нефтяной компании «Янгпур», которая является дочерней структурой «Белоруснефти».
В отраслевом разрезе наибольшее число бизнесов попало в рейтинг от транспортников и логистов.
Кроме участников группы «СДС-Транс» в топ-15 вошли компания «Ресурс Танкер», которую создал в России Николай Воробей, и крупный автоперевозчик «Траско» бизнесменов Евгения Шакалида и Виктора Блажукевича.
Две компании представляют еще одну группу продавцов белорусской техники и, в частности, «белазов». Это - «Белаз-24» и ЦТП «Белаз-24», крупными пакетами в которых владеет Елена Лагун – супруга экс-директора Торгового дома «Белаз» Виктора Кулуева.
«Маст» - это торговая компания холдинга Asbis Сергея Костевича, а компаниями «Белорусский квартал» и «Мезон-А» владеют, соответственно, Дмитрий Музычак и Александр Ольшевский.
Отметим, что из государственного бизнеса в топ-15 вошли только две компании. Это упоминавшийся выше нефтедобытчик «Янгпур» и Торговый дом «Белаз», занимающийся заготовкой лома для жлобинского завода.
Топ-15 самых прибыльных бизнесов белорусов в России в 2020 году
№
Компания
Отрасль
Объем чистой прибыли в 2020г., в млн. российских рублей
1
«ЭПАМ Систэмз»
IT
2 521, 5
2
Первый автокомбинат имени Г.Л. Краузе
Транспорт и логистика
1 220,9
3
Промышленная группа «Мегаполис»
Торговля автотехникой
1 115,1
4
Нефтяная компания «Янгпур»
Добыча нефти и газа
1 065,0
5
«Автотехинмаш»
Торговля автотехникой
950,7
6
«СДС-транс»
Транспорт и логистика
947,6
7
Торговый дом «БМЗ»
Заготовка и переработка лома черных металлов
620,0
8
«Ресурс Танкер»
Транспорт и логистика
475,9
9
«Маст»
Торговля IT-продуктами
385,4
10
Центр технической поддержки «Белаз-24»
Сервисное обслуживание автотехники
372,1
11
«Белаз-24»
Торговля автотехникой
347,4
12
«Адженс»
Транспорт и логистика
329,6
13
«Траско»
Транспорт и логистика
330,0
14
Специализированный застройщик «Белорусский квартал»
Строительство
287,0
15
«Мезон-А»
Производство приборов
286,0
По данным lists.by