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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

На территории "БЕЛДЖИ" произошел пожар

На территории СЗАО "БЕЛДЖИ" в д.Горелица Борисовского района случился пожар, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.


По информации ведомства, 23 мая в 01.52 система автоматической пожарной сигнализации сработала в серверном помещении одноэтажного здания насосной станции на территории "БЕЛДЖИ". В результате пожара повреждены электросамокат и газонокосилка.

Пострадавших нет, работа предприятия и насосной станции не нарушена. Причина пожара устанавливается.
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