На территории "БЕЛДЖИ" произошел пожар
На территории СЗАО "БЕЛДЖИ" в д.Горелица Борисовского района случился пожар, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, 23 мая в 01.52 система автоматической пожарной сигнализации сработала в серверном помещении одноэтажного здания насосной станции на территории "БЕЛДЖИ". В результате пожара повреждены электросамокат и газонокосилка.
Пострадавших нет, работа предприятия и насосной станции не нарушена. Причина пожара устанавливается.
13:12 23/05/2021
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