На территории "БЕЛДЖИ" произошел пожар





По информации ведомства, 23 мая в 01.52 система автоматической пожарной сигнализации сработала в серверном помещении одноэтажного здания насосной станции на территории "БЕЛДЖИ". В результате пожара повреждены электросамокат и газонокосилка.





Пострадавших нет, работа предприятия и насосной станции не нарушена. Причина пожара устанавливается.