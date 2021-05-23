+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В Минске строится еще один завод для переработки отходов

Об этом рассказал глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.



 
— Есть завод сортирующий. Мы видим дальше его увеличение мощностей до необходимого. В городе Минске порядка 500 тысяч кубических метров ежегодно отходов у нас образуется. Поэтому мы решили, что все-таки надо построить завод под эти мощности с учетом, что у нас еще и частный инвестор строит на 125 тысяч завод. Поэтому концепция – достроить завод, сортировать, максимально доставать и углубленно перерабатывать.


Кроме того, мы сейчас строим и в этом году к сентябрю достроим станцию компостирования. Вся органика будет закладываться там и готовиться компост, который очень нужен для города, потому что сегодня при строительстве, благоустройстве, верхние слои – у нас же чернозема нет, а здесь мы будем иметь до 50 тысяч тонн именно компоста, который позволит закрыть очень многие проблемы по благоустройству. Эту площадку мы завершим, ну а то, что хвосты будут оставаться, планируется все-таки их в дальнейшем сжигать на цементных заводах, — сказал Владимир Кухарев.
 
Blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]