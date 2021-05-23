В Минске строится еще один завод для переработки отходов









— Есть завод сортирующий. Мы видим дальше его увеличение мощностей до необходимого. В городе Минске порядка 500 тысяч кубических метров ежегодно отходов у нас образуется. Поэтому мы решили, что все-таки надо построить завод под эти мощности с учетом, что у нас еще и частный инвестор строит на 125 тысяч завод. Поэтому концепция – достроить завод, сортировать, максимально доставать и углубленно перерабатывать.









Кроме того, мы сейчас строим и в этом году к сентябрю достроим станцию компостирования. Вся органика будет закладываться там и готовиться компост, который очень нужен для города, потому что сегодня при строительстве, благоустройстве, верхние слои – у нас же чернозема нет, а здесь мы будем иметь до 50 тысяч тонн именно компоста, который позволит закрыть очень многие проблемы по благоустройству. Эту площадку мы завершим, ну а то, что хвосты будут оставаться, планируется все-таки их в дальнейшем сжигать на цементных заводах, — сказал Владимир Кухарев.



