



Трампу, как бывшему президенту, положена ежегодная пенсия в размере более 221 тысячи долларов. Ее финансирование осуществляет за счет налогов.





Дональд Трамп занимал пост президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Будучи главой государства, Трамп отказывался от зарплаты президента (400 тыс. долларов в год). Но так как по закону ее необходимо выплачивать, республиканец перечислял деньги различным министерствам, а также на разработку лекарств от коронавируса.



