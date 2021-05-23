Назван размер президентской пенсии Дональда Трампа. От зарплаты, как известно, он отказался
С конца января этого года бывший президент США Дональд Трамп начал получать президентскую пенсию, с тех пор он получил уже 65 тысяч долларов, пишет издание Business Insider.
Трампу, как бывшему президенту, положена ежегодная пенсия в размере более 221 тысячи долларов. Ее финансирование осуществляет за счет налогов.
Дональд Трамп занимал пост президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Будучи главой государства, Трамп отказывался от зарплаты президента (400 тыс. долларов в год). Но так как по закону ее необходимо выплачивать, республиканец перечислял деньги различным министерствам, а также на разработку лекарств от коронавируса.
12:29 23/05/2021
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