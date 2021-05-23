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Производитель растительных яиц к концу года охватит всю Европу

Технологический бренд Eat Just к концу года планирует запустить в продажу по всей Европе альтернативные яйца на растительной основе.


Об этом сообщил генеральный директор компании Джош Тетрик. 

По его словам, цель бренда — стать «самым потребляемым яйцом в мире».

Яйца Eat Just производятся из бобовой культуры — маша. По сравнению со своим животным аналогом, растительные яйца Eat Just не содержат холестерина.

Альтернативый продукт уже доступен в более чем 20 тыс. торговых точек и более 1000 пунктов общественного питания по всему миру.

В марте компания объявила, что на тот момент продала эквивалент 100 млн куриных яиц, назвав себя «самым быстрорастущим брендом растительных яиц в США».

Для справки: Мировой рынок заменителей яиц сейчас растет. Результаты исследований показывают, что к 2021 году этот сектор достигнет $1,15 млрд.


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