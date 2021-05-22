Почем рубль на неделе. Подробный прогноз на 24-28 мая

Как и прогнозировалось, средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе уменьшился, хотя и не столь значительно, как ожидалось: на 0,5% – до 2,508 рубля за доллар.





Аналогичный курс евро вырос всего на 0,1% и достиг 21 мая 3,0636 рубля за евро.





Средневзвешенный курс российского рубля за неделю увеличился на символические 0,02% – до 3,407 белорусских рубля за 100 российских.





При этом объем торгов валютами на бирже за неделю составил 491,6 млн. рублей против 473,3 млн. рублей за предыдущую неделю. А стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля уменьшилась на 0,1%.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Небольшой для налогового периода объем торгов на БВФБ указывает на его возможное увеличение на текущей неделе.





В целом ситуация на валютном рынке РБ остается спокойной. Судя по данным Национального банка о вкладах населения и предприятий в белорусских банках, ситуация с ними стабильная. В частности, валютные депозиты юридических лиц в апреле увеличились на 87,5 млн. долларов по сравнению с мартом и достигли 5,33 млрд. долларов. Правда, валютные депозиты физических лиц сократилась на 12,5 млн. долларов и составили на 1 мая 5,72 млрд. долларов. Это хороший результат, особенно с учетом санкционной войны и продолжения политического кризиса в Беларуси.





Пока неясным остается вопрос о влиянии американских санкций, которые должны вступить в силу в июне. С ними некоторые эксперты связывают сокращение транспортировки российской нефти по трубопроводу в РБ в мае примерно в 2 раза по сравнению с апрелем. Эти данные подтверждаются, а почему так происходит, официальные белорусские лица толком объяснить не могут. На Нафтане только заявляют, что переработка нефти осуществляется в соответствие с планом.





В то же время, сотрудничество с Россией продолжает развиваться. Президент Беларуси 13 мая подписал указ, которым поручил правительству разместить в 2021-2023 годах долгосрочные облигации на российском рынке в объеме 100 млрд. рублей. После того как это стали известно, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. В какой степени можно доверять Алексею Венедиктову неясно, ведь хотя контрольный пакет акции радиостанции и принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу», позиция главреда во многом расходится с мнением и Газпромбанка и Газпрома.





На возможное существование некоторых проблем в отношении Александра Лукашенко и Газпрома указывает и консервация строительства в Минске здания «Газпром центра». Президент РБ провел 20 мая совещание, на котором упомянул об этом долгострое и потребовал от властей столицы принять какие-то меры.





Несмотря на некоторую неопределенность с санкциями, состояние белорусской экономики кажется вполне благополучным. ВВП за январь-апрель вырос на 2,5%. Чистая прибыль белорусских организаций, без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, в I квартале составила 3,31 млрд. рублей.





Таким образом, пока никаких проблем не видно. А это означает, что и ситуация на торгах на БВФБ значительно измениться не должна. То есть, стоимость валютной корзины может перейти от снижения к небольшому росту (на 0-0,5% за неделю), что обычно для конца месяца.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс европейской валюты на прошедшей неделе колебался возле уровня 1,22 доллара. Вначале евро поднялся почти до 1,225 доллара, что было вызвано ростом уверенности инвесторов в том, что ФРС США еще долгое время будет сохранять свою ультрамягкую денежную политику.





Но публикация протоколов последнего заседания ФРС породила сомнения в этом, так как оказалось, что в ее руководстве есть люди, которые готовы приступить к обсуждению вопроса об ужесточении денежной политики в том случае, если восстановление экономики США будет идти все более быстрыми темпами.





А затем удар по курсу евро нанесла глава ЕЦБ Кристиг Лагард, которая 21 мая заявила о намерении продолжать поддержку экономики еврозоны. В результате курс евро опустился ниже уровня 1,22 доллара.





Можно ожидать, что и на текущей неделе курс евро будет колебаться возле этой величины под влиянием различных новостей, причем более вероятно преобладание сообщений в пользу доллара, так как возможно улучшение состояние рынка труда страны после ухудшения в апреле. Поэтому можно прогнозировать ослабление евро на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Потепление отношений между Россией и США продолжается, однако это довольно слабо отражается на курсе российского рубля, который укрепляется, но довольно умеренно.





А основания для снижения курса доллара на Московской бирже на прошедшей неделе были весьма веские. Во-первых, американские власти неожиданно отказались от введения санкций против России, направленных на строительство газопровода «Северный поток 2». Во-вторых, без скандалов прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Тони Блинкиным. Они обсудили вопросы, связанные с организацией встречи президентов двух стран, и хотя решение о ней не было принято, но и непримиримых противоречий между сторонами не возникло.





Однако курс доллара на Московской бирже, хотя и опустился ниже 74 рублей за доллар, но ненамного. К этому привело увеличение спроса на валюту со стороны участников рынка.





В конце мая ожидается увеличение продажи валюты со стороны экспортеров, которым нужны рубли для уплаты налогов за апрель. Поэтому вероятно снижение курса доллара, но небольшое: на 0-0,5%. Доллар может резко подешеветь, если будет объявлено о согласовании встречи Владимира Путина с Джо Байденом. В случае неудачи, доллар, напротив, способен резко подорожать.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Таким образом, на текущей неделе можно прогнозировать продолжение снижения курса доллара на БВФБ, но небольшое: на 0-0,5%. При этом возможны резкие колебания курсов в случае неожиданных событий, связанных с отношениями РФ и США.

Прогноз на понедельник 24 мая

На Московской бирже курс доллара за вторую половину пятницы 21 мая вырос примерно на 0,2% и достиг 73,5975 рубля за доллар.





А курс евро на рынке форекс снизился на 0,4% – до 1,2182 доллара за евро.





Такая динамика позволяет прогнозировать рост курса доллара на открытии торгов на БВФБ 24 мая на доли процента.



