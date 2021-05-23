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Ученые оценили ущерб Германии от коронавируса: это несколько ВВП Беларуси

Ученые отмечают рост темпов вакцинации, который имеет большое значение для экономики, однако предупреждают, что на ее восстановление понадобятся годы.

 Кризис, к которому привела пандемия коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро, пишет издание Welt со ссылкой на оценки Института немецкой экономики в Кельне.

Как заявил изданию глава института Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы.

"Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла", – считает Хютер.

Для сравнения: по данным Белстата, ВВП Беларуси за 2020 год составил 147,0 миллиардов белорусских рублей, что по курсу Нацбанка на 31 декабря 2020 года составило 46,4 миллиардов евро, а за докоронавирусный 2019-й – 134,7 миллиардов белорусских рублей, что согласно курсу Нацбанка на 31 декабря 2019 года эквивалентно 57,2 миллиардов евро, пишет sputnik.by
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