Кризис, к которому привела пандемия коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро, пишет издание Welt со ссылкой на оценки Института немецкой экономики в Кельне.





Как заявил изданию глава института Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы.





"Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла", – считает Хютер.



