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Профсоюзы, которые представляют интересы 20 000 сотрудников австралийского горнодобытчика BHP Billiton, возмутил такой запрет. По их мнению, компания нарушает права рабочих на частную жизнь и отдых в нерабочее время.





В письме руководству фирмы они потребовали проследить за соблюдением законов и отметили, что новые правила ввели без надлежащих консультаций, пишет Собеседник.





Национальный организатор Австралийского союза рабочих Шейн Роулстоун заявил, что работники компании устали от того, что к ним относятся, как к детям. По его словам, в январе BHP Billiton ввела политику, ограничивающую ежедневное потребление рабочими шестью сортами пива средней крепости, при этом дав руководству возможность обыскивать личную собственность, а с 1 июля вступят в силу новые ограничения, и обслуживающий персонал, который заканчивает работу после 21:30, вовсе лишится возможности выпить после работы.





Роулстоун считает, что если компания видит проблемы с определенными сотрудниками, их надо решать, а не наказывать всех остальных. Он также добавил, что ничто не мешает рабочим выпить, а запреты будут только демотивировать людей ехать работать на удаленные рудники.





BHP прокомментировала свой запрет на алкоголь тем, что это необходимо для снижения рисков для здоровья и безопасности на рудниках, а также для улучшения благополучия персонала.





Профсоюзы не исключают возбуждения судебных исков по поводу этой политики.