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Крупнейшая угледобывающая компания мира спровоцировала восстание шахтеров, запретив им пить пиво по ночам

Самая крупная горнодобывающая компания в мире запретила сотрудникам пить пиво после 21:30 и ограничила допустимый объем потребления алкоголя в день. Об этом рассказал Forbes.

Фото: Global Look PressФото: Global Look Press


Профсоюзы, которые представляют интересы 20 000 сотрудников австралийского горнодобытчика BHP Billiton, возмутил такой запрет. По их мнению, компания нарушает права рабочих на частную жизнь и отдых в нерабочее время. 

В письме руководству фирмы они потребовали проследить за соблюдением законов и отметили, что новые правила ввели без надлежащих консультаций, пишет Собеседник. 

Национальный организатор Австралийского союза рабочих Шейн Роулстоун заявил, что работники компании устали от того, что к ним относятся, как к детям. По его словам, в январе BHP Billiton ввела политику, ограничивающую ежедневное потребление рабочими шестью сортами пива средней крепости, при этом дав руководству возможность обыскивать личную собственность, а с 1 июля вступят в силу новые ограничения, и обслуживающий персонал, который заканчивает работу после 21:30, вовсе лишится возможности выпить после работы. 

Роулстоун считает, что если компания видит проблемы с определенными сотрудниками, их надо решать, а не наказывать всех остальных. Он также добавил, что ничто не мешает рабочим выпить, а запреты будут только демотивировать людей ехать работать на удаленные рудники.

BHP прокомментировала свой запрет на алкоголь тем, что это необходимо для снижения рисков для здоровья и безопасности на рудниках, а также для улучшения благополучия персонала. 

Профсоюзы не исключают возбуждения судебных исков по поводу этой политики.
Источник: Каверин Дмитрий
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