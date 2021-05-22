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Трассу М1/Е30 планируется реконструировать под автомагистраль. Понадобится 1,9 миллиардов долларов

Планируется, что реконструкцию трассы М1 начнут в 2023-м году, по завершении которой она станет магистралью бесперебойного движения.


На реконструкцию понадобится 1,9 миллиардов долларов. Об этом в интервью газете "Рэспубліка" сообщил вице-премьер Анатолий Сивак. По его словам, проектирование реконструкции уже началось.

"Главное, мы определились, что хотим сделать. Это будет автомагистраль бесперебойного движения. У нас таких дорог нет. И в этой части мы уже определились. Речь идет о сумме 1,9 миллиарда долларов. Протяженность дороги составит 610 километров. Что касается источников — это кредитные средства. Никто сегодня не строит за счет бюджета такие проекты. Сейчас ведутся переговоры с различными банками на эту тему. Что касается практической реализации, то приступить к этапу строительства планируется во второй половине 2023 года", - сказал Анатолий Сивак. 

Также у Анатолия Сивака спросили, как будет развиваться сеть платных дорог в стране. "У нас выработан подход, что после реконструкции дорогу делаем платной. Этот принцип будет и далее соблюдаться. На сегодня протяженность таких дорог уже составляет 1787 километров. До конца пятилетки мы еще добавим около 200 километров платных дорог", - сказал вице-премьер, пишет Автобизнес. 
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