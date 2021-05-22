+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Опрос Viber подтвердил рост онлайн-шопинга в Беларуси в результате пандемии

Почти половина (48%) участников опроса Viber отметила, что с начала пандемии онлайн-покупок в их жизни стало больше.

Опрос Viber подтвердил рост онлайн-шопинга в Беларуси в результате пандемии
Чтобы узнать об особенностях онлайн-шопинга в Беларуси, Viber провел опрос среди беларуских пользователей мессенджера. В исследовании приняли участие более 1500 респондентов — участников сообщества Viber Беларусь. 

По результатам исследования Viber, более 71% опрошенных из Беларуси отмечают, что чаще совершают покупки со смартфонов, и лишь 29% — с компьютеров, пишет thinktanks.by со ссылкой на marketing.by. 

Цена является важным критерием при выборе товара. Большинство участников (39%) отметило, что возможность сравнить цены у разных продавцов и найти наиболее выгодное предложение — для них ключевое преимущество онлайн-шопинга. 

31% считает главным плюсом покупок в интернете экономию времени, т.к. не нужно ходить по физическим магазинам в поисках необходимого товара. 

19% видят ценность онлайн-шопинга в наличии отзывов, что помогает им не ошибиться в выборе товара. И только для 11% опрошенных главным достоинством онлайн-покупок является возможность минимизировать посещение людных мест и тем самым обезопасить себя в период пандемии. 

Опрос показал, что покупки в интернете среди беларусов пока еще уступают по популярности офлайн-шопингу, и вряд ли в ближайшей перспективе заменят посещение физических магазинов. 49% покупают онлайн несколько раз в месяц, а 44% всего несколько раз в год, и лишь 7% оформляют больше одного заказа в неделю. Примечательно, что большая часть покупок совершается в fashion-сфере — каждый второй участник опроса отметил, что заказывает в интернете одежду, обувь или аксессуары. Высокий показатель у товаров для дома. В пятерку категорий-лидеров также входят бытовая техника и гаджеты, продукты питания и товары для хобби. 

Еще одна предпочтительная опция для покупателей в интернете — онлайн-оплата. 51% участников опроса выбрали этот способ оплаты как наиболее удобный. 27% предпочитают платить наличными, а 22% выбирают оплату банковской картой при доставке товара курьером.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]