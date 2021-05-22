Как менялись цены на продукты в Беларуси за 10 лет: рост на 400-1100%





Мы сгруппировали продукты питания по нескольким категориям, чтобы было удобнее их сравнивать. В сравнении участвуют идентичные продукты питания из так называемого «магазина Белстата».





В категории крупы и каши максимальное подорожание коснулось детских молочных смесей (+802%), детские каши (+578%) и макароны (+591%). Зато относительную ценовую стабильность показала гречневая крупа, прибавившая на этом фоне всего 98%.









Хлебобулочные изделия, цены на которые регулирует государство, тоже показывают впечатляющий рост с 2011 года. Ржаной хлеб подорожал на 770%, булки прибавили 913% в цене. Из сладостей средними темпами дорожал шоколад (+554%), мороженое росло в цене быстрее (+895%).









Рекордный рост цен по продуктам питания продемонстрировала деликатесная копченая рыба – эта категория прибавила невероятные 1124% за 10 лет. Это более 128% в год. В целом цены на мясо и рыбу выросли примерно на 400% за десятилетие.









Колбасные изделия дорожали примерно с той же скоростью, что и мясо, даже несколько сильнее. В этой категории лидером стали сырокопченые колбасы с прибавкой в 501%. Вареная колбаса подорожала на 416%.









Никак не отразились старания государства по сдерживанию цен на молочные продукты питания. Все они дорожали примерно с той же скоростью, что и продукты с нерегулируемыми ценами. На 737% выросли цены на молоко, на 724% подорожало сливочное масло.









В категории овощи и фрукты самый скромный рост цен показала капуста. За 10 лет она подорожала всего на 87%. А вот белорусская картошка прибавила в цене 367%, яблоки подорожали на 350%, а импортные бананы на 481%.



