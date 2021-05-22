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Как менялись цены на продукты в Беларуси за 10 лет: рост на 400-1100%

В Беларуси высокой инфляцией уже давно никого не удивить. Мы привыкли к средним 5-8% в год. При этом зачастую официальная инфляция не совпадает по ощущениям с тем ростом цен, что мы наблюдаем в магазине. Но статистические органы и здесь собирают подробную информацию. Myfin.by посмотрел, как менялись цены на одни и те же продуктовые позиции с апреля 2011 по апрель 2021-го. Цифры впечатлят даже привыкших к высокой инфляции белорусов.


Мы сгруппировали продукты питания по нескольким категориям, чтобы было удобнее их сравнивать. В сравнении участвуют идентичные продукты питания из так называемого «магазина Белстата».

В категории крупы и каши максимальное подорожание коснулось детских молочных смесей (+802%), детские каши (+578%) и макароны (+591%). Зато относительную ценовую стабильность показала гречневая крупа, прибавившая на этом фоне всего 98%.


Хлебобулочные изделия, цены на которые регулирует государство, тоже показывают впечатляющий рост с 2011 года. Ржаной хлеб подорожал на 770%, булки прибавили 913% в цене. Из сладостей средними темпами дорожал шоколад (+554%), мороженое росло в цене быстрее (+895%).


Рекордный рост цен по продуктам питания продемонстрировала деликатесная копченая рыба – эта категория прибавила невероятные 1124% за 10 лет. Это более 128% в год. В целом цены на мясо и рыбу выросли примерно на 400% за десятилетие.


Колбасные изделия дорожали примерно с той же скоростью, что и мясо, даже несколько сильнее. В этой категории лидером стали сырокопченые колбасы с прибавкой в 501%. Вареная колбаса подорожала на 416%.


Никак не отразились старания государства по сдерживанию цен на молочные продукты питания. Все они дорожали примерно с той же скоростью, что и продукты с нерегулируемыми ценами. На 737% выросли цены на молоко, на 724% подорожало сливочное масло.


В категории овощи и фрукты самый скромный рост цен показала капуста. За 10 лет она подорожала всего на 87%. А вот белорусская картошка прибавила в цене 367%, яблоки подорожали на 350%, а импортные бананы на 481%.

Стоит также помнить, что средняя зарплата в Беларуси с апреля 2011 по апрель 2021 выросла на 786% со 156,3 рубля до 1384,7 рубля, а значит в среднем инфляция была примерно на уровне роста доходов. Такой средний белорус 2021 года сможет на свою зарплату купить больше овощей и фруктов, чем белорус 2011-го года, но меньше копченой рыбы, мороженого и детского питания. Нюанс только в том, что цены растут для всех одинаково, а доходы – у каждого по-разному, пишет s13.ru
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