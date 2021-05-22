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Биткоин подешевел уже на 20%

Биткойн дешевеет в пятницу, при этом падение курса за последнюю неделю превышает 20%, что может стать максимальным падением более чем за год.


Негативное влияние на биткойн оказало, в том числе, заявление китайского ЦБ о том, что криптовалюты не должны использоваться в качестве платежного средства, поскольку не являются реальными валютами. Финансовым институтам и платежным сервисам запрещено устанавливать цены на товары или услуги в криптовалютах, постановил НБК.

Сразу после этой новости в среду падение курса биткойна достигало 30%. При этом криптовалюта и так находилась под давлением после того, как Tesla приостановила прием биткойнов в качестве средства оплаты своих электромобилей из-за неэкологичного способа получения (майнинга) криптовалюты.
 
По данным Coindesk на 18:39 мск, биткойн торговался на уровне $37,43 тыс., что на 6,7% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Курс криптовалюты не опускался ниже отметки в $40 тыс. с начала февраля. В середине апреля он поднимался до $64829, пишет interfax.by
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