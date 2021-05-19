Удивленная корова. Фото pixabay.com





Снижение поголовья крупного рогатого скота по данным прокуратуры из года в год наблюдается в Браславском, Миорском, Глубокском, Верхнедвинском, Дубровенском и Шарковщинском районах. С начала этого года рост падежа был отмечен в Витебском, Верхнедвинском, Шарковщинском, Глубокском и Чашникском районах — на 287 голов, пишет ННВ.





В основном падёж КРС связан с ненадлежащим качеством кормов, игнорированием ветеринарно-санитарных требований к животноводческим помещениям, нарушением схемы выпойки новорожденным телятам первых порций молозива и технологии кормления коров, несоблюдением производственного процесса выращивания телят.





У коров, которые пока выжили, из-за неполноценных рационов, низкокачественных кормов, отсутствия кормовых добавок снизились продуктивность и уровень производства молока.





В ряде хозяйств эти проблемы связаны, в том числе, с отсутствием профессионально подготовленных специалистов – в Полоцком, Браславском, Миорском, Чашникском и Сенненском районах.





В Докшицком, Россонском и некоторых других районах из-за участившихся случаев падежа молодняка и вовсе стали распространены подлог документов, искажение статистической отчетности для сокрытия реальной обстановки.





В результате за четыре месяца органы уголовного преследования по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы о падеже, хищений и недостачи скота возбудили 16 уголовных дел, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.





По данным областной статистики в Витебской области на 1 января 2021 года было 189 900 коров. Однако к 1 мая в регионе осталось всего 187 900 буренок — т.е. коровье стадо Витебщины сократилось на 2000 голов.