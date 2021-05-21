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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Управленец: «Предприниматель должен понимать, что государство будет с ним разбираться не по закону, а по понятиям»

Что общего у «дела TUT.BY» и резидентов «Великого камня»?



Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский считает, что претензии по поводу возможных проблем у TUT.BY должны были предъявлять и к руководству ПВТ, пишет Салідарнасць.

— Есть определенные правила, на основании которых TUT.BY, будучи резидентом ПВТ, уплачивал налоги. Когда-то было 9% подоходного налога, теперь больше. ФСЗН там тоже сокращенный, плюс схема уплаты при больших заработных платах другая, когда в фонд платится определенная сумма не со всей заработной платы, — объяснил специалист на Примусе. — Зарплата генерального директора может составлять до 8 средних заработных плат сотрудников. Поэтому, если компания прибыльная и она способна платить высокую заработную плату и сотрудникам, и директору, которую нам предъявили, почему нет.

Другое дело, принятие решения задним числом. Оказывается, они не по правилам ПВТ получали доход, и ПВТ в тот же день, когда началась активная фаза контроля, тут же исключил компанию.

Но ведь есть же форма предоставления отчетов, проверок. И процедура здесь должна быть прозрачной. Если у вас есть претензии, то, в первую очередь они должны быть предъявлены к руководству ПВТ! Они должны нести ответственность за своего резидента, которого должны были проверять.

Специалист уверен, что произошедшее с TUT.BY отразится на страновом имидже Беларуси и заставит задуматься о сотрудничестве с государством другие компании.

— Мы говорим здесь о том самом страновом имидже, о том, что о таких «правилах игры» сейчас задумаются другие компании, в том числе работающие или собирающиеся прийти в «Великий камень». Любому частному предприятию, которое собирается подписывать инвестиционные договоры с государством, соглашается получать различные льготы, преференции, субсидии, прежде чем это сделать, необходимо задуматься о том, как с ними в будущем может поступить за это государство.

Предприниматель должен понимать, что за эти преференции он обязан государству, и что в нашей стране с ним будут разбираться не по закону, а по понятиям, — предупредил управленец.
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