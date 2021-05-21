



Еще ранее международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате вынес 14 решений о возвращении финансовых задолженностей китайской компании «Гомсельмашу». Сумма основного долга — 12,3 миллионов долларов. При этом в июне 2020 года пеня по задолженности составила 13 миллионов долларов, то есть уже прошлым летом китайский долг гомельским машиностроителям вырос до 25 миллионов «у.е». С учетом роста пени, почти за год эта сумма должна была существенно увеличиться, пишут Cильные новости.





За юридические услуги по возврату задолженности руководство предприятия готово заплатить 800 тысяч рублей. В прошлом году долги «Гомсельмашу» пытались вернуть за 300 тысяч рублей. В мае 2020 года тендер на оказание услуг за такую сумму выиграла юридическая фирма «D,Andrea and Partners» из Шанхая. Однако востребовать долги с харбинской компании шанхайские законники так и не смогли.





Конкретные услуги, которые перечисляются в нынешней заявке на тендер, включают подготовку исковых заявлений, участие в судебных заседаниях, обеспечение исполнительного производства и переговоры с должником. При этом нужно будет подать 14 исковых заявлений. Предложения на тендер принимаются с 1 июля по конец текущего года.





Но что происходит с деньгами «Гомсельмаша»? Некоторый парадокс ситуации заключается в том, что отчасти это долги самому себе.













Нещадная уборка початков





Harbin Dongjin-Gomel Agricultural Machine Co.Ltd до сих пор является одним из двух официальных дилеров гомельского машиностроительного предприятия в Китае. Это совместное предприятие с участием белорусского капитала. Первоначально его активы делили ОАО «Гомсельмаш» и корпорация Dongjin, но в 2014 году начались переговоры о включении в него и одной крупной китайской государственной компании.





Корпорация Dongjin специализируется на производстве сельскохозяйственной техники, выращивании и переработке сельхозпродукции, на вине и экотуризме. Ее штаб-квартира находится в Харбине.





СП ООО «Харбин Дон Цзин Гомель предприятие сельскохозяйственного машиностроения» возглавляет директор Лю Синхай. «Харбин Дон Цзин груп» значится не только на сайте «Гомсельмаша», но и в списке Bloomberg, однако и там в графе «веб-сайт» написано что-то вроде — «не сотрудничает».





СП «Харбин Дон Цзин Гомель» было создано в провинции Хэйлунцзян в 2009 году. Как сообщало агентство БелТА, у истоков этого проекта стоял начальник управления продаж в дальнее зарубежье ОАО «Гомсельмаш» Игорь Короткевич. Первой продукцией совместного предприятия стал самоходный комбайн КСК-600 «Полессье FS60». Затем был налажен выпуск другой техники по уборке кукурузы в початках. Именно такого рода сельскохозяйственные машины весьма востребованы на рынке КНР, являющейся вторым производителем кукурузы в мире. На заводе «Гомсельмаш» специально был разработан комбайн для уборки кукурузы в початках — КПС-4 (комбайн початкоуборочный самоходный четырехрядковый). Осенью 2010 года машина прошла испытания в Китае, после чего там же спешно был начат ее массовый выпуск.





Китайская компания задолжала «Гомсельмашу» более 25 миллионов долларов. Как гомельское предприятие пытается вернуть деньги





К 2015 году здесь было произведено уже более двух тысяч комбайнов для уборки кукурузы различных модификаций на базе КПС- 4 и две сотни комбайнов «Полессье». Одновременно шла работа по модернизации гомельского картофелеуборочного комбайна под китайские условия. Белорусский зерноуборочный комбайн КЗС-812 на «сопках Маньчжурии» должен был убирать кукурузу уже сразу в зерно. Технология сбора кукурузы сразу в виде зерен могла стать прорывной для провинции Хэйлунцзян, где ранее ее собирали только в початках.





Продукция белорусско-китайских предприятий собиралась как из комплектующих «Гомсельмаша», так и деталей китайского производства. Часть китайских специалистов прошла обучение в учебном центре «Гомсельмаша».





В 2015 году на Белорусско-китайском межрегиональном бизнес-форуме ОАО «Гомсельмаш» и ООО «Промышленная корпорация Цзуншень» был подписан договор о создании еще двух новых заводов. В перспективе рассматривался вопрос об открытии совместных предприятий в китайском автономном районе «Внутренняя Монголия», в Синьцзян — Уйгурском автономном районе и в других местах. Очевидно, что одно из запланированных тогда производств и было создано в Чунцине, а вот со вторым заводом в провинции Ганьсу, как и с «монгольским», уйгурским и другими проектами почему-то не заладилось.





Видимо, что-то пошло не так и с ранее исправно работавшим производством наших комбайнов в Харбине. Что же случилось?





Рынок поставок комбайнов по уборке кукурузы в КНР необъятный. Технику закупают как государственные сельскохозяйственные предприятия, бывшие «народные коммуны», так и крестьяне, ведущие индивидуальное хозяйство. Разумеется, мелкие собственники не в состоянии самостоятельно закупать комбайны. Но, как сообщали на предприятии «Гомсельмаш», государство предоставляет крестьянам дотации и преференции для покупки дорогостоящей техники.





При этом Наrbin Donjin Group отнюдь не является аутсайдером в экономике КНР. Эта одна из крупнейших частных сельскохозяйственных компаний северо-восточного Китая. Компания входила в 2017 году в сотню крупнейших сельскохозяйственных предприятий Китая за рубежом. В частности, в 2019 году был анонсирован масштабный проект с участием Donjin и еще одной китайской корпорации по сельскохозяйственному производству в Хабаровском крае и строительстве портов в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске стоимостью до 1 миллиарда юаней (147 миллионов долларов). К этому времени Donjin уже использовала в Хабаровском крае 35 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и намерена была увеличить их до 75 тысяч.





Вероятно, по производству в Китае также сильно ударила пандемия коронавируса, однако история с долгами из Харбина началась уже достаточно давно.









Неофициальный источник на предприятии сообщил следующее:





— Значительную часть комбайнов китайцы взяли с отсрочкой платежей. Эксплуатируют ее они нещадно, а потом некоторые отказались платить. Предложили забирать комбайны назад, только уже полностью изношенные.





Получить официальный комментарий от ОАО «Гомсельмаш» не удалось ввиду «коммерческого характера данной информации».







