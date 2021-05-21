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Стабильно убыточное ОАО «Борисовдрев» укрупняется

В состав акционерного общества вошло предприятие, работающее в Минской и Витебской области.



В состав ОАО «Борисовдрев» теперь будет входить открытое акционерное общество «Плещеницлес», производственные участки которого располагаются в Логойском районе Минской области, а также в Докшицком и Глубокском районах Витебской области.

В состав организации входит три производственных участка: Плещеницкий, Бегомльский и Глубокский, включающих в себя два нижних склада («Плещеницы» и «Глубокое»), десять мастерских лесозаготовительных участков, мастерский участок подсочки леса. На территории нижнего склада «Плещеницы» работают два цеха по переработке древесины, пишет ex-press.by.

Основными потребителями древесного сырья являются предприятия концерна «Беллесбумпром». Ежегодный объем заготовки составляет 140 тыс. куб. м.

Внеочередное собрание акционеров ОАО «Борисовдрев», которое рассмотрело вопрос о присоединении ОАО «Плещеницлес», состоялось вчера, 20 мая.

Собрание акционеров ОАО «Плещеницлес» с аналогичной повесткой дня намечено на сегодня, 21 мая.

Напомним, что ОАО «Борисовдрев» все шесть лет после модернизации ценой в 112 миллионов бюджетных евро, остается убыточным предприятием.
Источник: Иван Дымковец
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