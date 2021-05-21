Илон Маск анансировал появление автомобилей Tesla на рынке СНГ
Автомобили Tesla появятся на рынке СНГ. Об этом рассказал Илон Маск во время вступления на форуме «Новое знание».
Основатель Tesla заявил, что его компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей. По словам Маска, «это будет потрясающе», пишет Inc.
Нам нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — добавил глава Tesla.
Не исключено, что речь идет о появлении Tesla в том числе и в Беларуси.
20:44 21/05/2021
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