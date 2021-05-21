Илон Маск анансировал появление автомобилей Tesla на рынке СНГ









Основатель Tesla заявил, что его компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей. По словам Маска, «это будет потрясающе», пишет Inc.





Нам нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — добавил глава Tesla.

Не исключено, что речь идет о появлении Tesla в том числе и в Беларуси.