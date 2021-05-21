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За нефть и газ — не в долларах: Минск хочет обойти санкции США

Минск хочет расплачиваться за нефть и газ внутри Евразийского экономического союза не в долларах. Эксперты полагают, что Белоруссия выиграет только в том, что сможет обходить санкции США.



Александр Лукашенко предложил уйти в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от расчетов в долларах при торговле нефтью и газом. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), пишет eadaily.com.

«Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами», — сказал Лукашенко, заметив, что коллективный Запад не заинтересован в укреплении ЕАЭС.
Беларусь в этом случае не выигрывает финансово, но сможет обходить санкции США, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Формально сейчас можно расплачиваться в любой валюте. Вопрос в том, будут ли содержаться доллары или другая валюта в формуле ценообразования», — считает эксперт. Он отмечает, что сейчас цена на газ для Беларуси вообще фиксированная — около $ 130 за тыс. кубометров. «Но это по допсоглашению к контракту. Сам контракт имеет формулу: тариф на газ в ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ) плюс стоимость доставки (она как раз в долларах указана) и буквально по $ 1 на тыс. кубометров за хранение газа в ПХГ и маркетинговую надбавку».

Ведущий аналитик ФНЭБ считает, что «Газпром» будет против того, чтобы пересчитывать тариф на транспортировку в рубли. «Хотя если будет указание со стороны президента, то это легко сделать, так как есть тариф на транспортировку газа внутри России и он в рублях. По нефти — сложнее. Ведь нефть и в России фактически продается по экспортному нетбэку. Т. е. у нас с белорусами одинаковые цены на нефть. Только Россия из бюджета выплачивает НПЗ демпфирующую надбавку, чтобы они топливо в цене для внутреннего рынка не поднимали. А Минск этого не делает. Так что тут переход в расчетах с долларов на рубли не приведет к удешевлению нефти», — считает Игорь Юшков. Он полагает, что Лукашенко опасается, что санкции будут ужесточаться и в итоге доллары вообще неоткуда будет брать, а транзакции в долларах будут блокироваться США: «Вероятно, что Россия и Белоруссия уже в ближайшее время будут искать схему поставок нефти на Новополоцкий НПЗ, который оказался под санкциями. Видимо, туда будут поставлять нефть мелкие российские нефтяные компании, а оплата будет проходить не в долларах. Может быть, в рублях».
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