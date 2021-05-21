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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

На примере площадок мотовелозавода и «Горизонта» власти обещают отработать систему внедрения инноваций. Слабо верится

На рассмотрение Александра Лукашенко внесен проект указа по развитию территории мотовелозавода.

Об этом 20 мая рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев по итогам совещания по вопросам развития столицы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

По словам главы столичной администрации, на примере мотовелозавода и площадки «Горизонта» будет отрабатываться система внедрения новых инновационных производств в Минске.

Кроме того, как отметил В. Кухарев, руководителем государства «поставлена задача плотно работать по увеличению потребления электроэнергии при отоплении жилья, при строительстве».
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